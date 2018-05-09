Якутск отмечает День Победы патриотическим парадом, концертами и танцами

ЯКУТСК , 9 мая. / ТАСС /. Празднование Дня Победы в столице Якутии началось на площади Победы, куда тысячи местных жителей и гостей города пришли почтить память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие открыла минута молчания. Акция «Бессмертный полк», которая состоялась в Якутске в шестой раз, объединила тысячи жителей города, передает корреспондент ТАСС.

Участники праздничных мероприятий возложили венки и цветы к монументу Воинам-победителям в память о героях фронта и тыла, земляках, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Из более чем 60 тыс. призванных на фронт жителей Якутии половина пала на полях сражений.

"Якутяне геройски проявляли себя на всех фронтах. Защищали Москву и Сталинград, прорывали блокаду Ленинграда , участвовали в битве на Курской дуге… Воины из Якутии проявили себя как опытные разведчики, саперы, артиллеристы, снайперы. За годы войны 25 жителей Якутии удостоились звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями", — сказал глава республики Егор Борисов , приветствуя участников парада.

Празднование Великой Победы в столице Якутии продолжилось военно-патриотическим парадом, в котором приняли участие ветераны войны и тыла, сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов , а также курсанты военных учебных заведений региона. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Праздничное настроение помогают создавать «фронтовые концертные бригады», остановившиеся на символический привал прямо в центре Якутска. Праздник победы отметят в городе концертами, конкурсами, эстафетой и традиционным салютом.