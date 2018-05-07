«Эрмитаж-Урал» построят к зиме 2020 года: ради музея снесут старые постройки в центре Екатеринбурга

На проектирование и строительство центра «Эрмитаж-Урал» выделят более 290 миллионов рублей. Документация тендера появилась на портале госзакупок. Согласно проекту, завершить строительство должны не позже 30 ноября 2020 года.

Под центр «Эрмитаж-Урал», который станет фондохранилищем Екатеринбургского музея изобразительного искусства, выделили участок в самом центре города — это квартал в черте улиц Вайнера — Малышева — Хохрякова — Попова.

«В пятне застройки расположено старое двухэтажное кирпичное административно-складское здание, построенное очередями за период 1911–1953 годов, — говорится в пояснительной записке. — Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций».

Общая площадь всего участка — почти 4 тысячи квадратных метров. Площадь застройки — чуть больше тысячи квадратов. Объемно-планировочные решения здания продиктованы ограниченными возможностями участка.

На первом этаже здания расположится столярная мастерская, склад, переговорная. Второй и третий этажи предназначены для музейных фондов, реставрационных мастерских, фотостудий, библиотек и архивов.

Со стороны главного входа предлагается оставить исторический абрис существующей сегодня кирпичной стены и её деталей. В целом наружная отделка фасада будет выполнена из металла темно-серого цвета, белого и зелёного композита и красного облицовочного кирпича.

Есть ряд требований и к благоустройству территории. По проекту дизайн не должен выделяться из «сложившейся архитектурно выразительной части района». Предполагается, что вокруг «Эрмитаж-Урала» высадят деревья и кустарники, разобьют дорожки, поставят скамейки.

Соглашение о создании нового культурного центра подписали в 2014 году. Здание будет дополнять существующий музей ИЗО на Вайнера, и в нём будут регулярно выставлять экспонаты из Государственного Эрмитажа

О том, что объект должны сдать к 2020 году, стало известно несколько месяцев назад. И вот теперь документ официально закрепил сроки и суммы, которые уйдут на реализацию проекта.