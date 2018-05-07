Ещё
«Новатэк» работает над минимизацией риска санкций для проекта «Арктик СПГ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новатэк» работает над минимизацией риска санкций для проекта «Арктик СПГ» 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Новатэк" хочет обезопасить проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ» от возможных санкционных рисков, сказал журналистам глава правления компании Леонид Михельсон.
"Следующий наш проект, который готовится, по которому мы собираемся принять инвестрешение в следующем году, как-то выстраиваем с самого начала, чтобы уйти от возможных рисков (санкций). Это проект «Арктик-СПГ», — сказал Михельсон.
По его словам, менеджмент сосредоточил усилия на том, чтобы исключить или минимизировать возможные риски в связи с угрозой усиления санкций в отношении РФ.
ТАСС: последние новости
Правительство Российской Федерации. Досье SkyPower построит в Узбекистане солнечные электростанции совокупной мощностью 1000 МВт Гигантский аэростат "Россия" совершил уникальный перелет с Кубани в Крым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели204
LIVE: Инаугурация президента России334
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»101
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой943
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение