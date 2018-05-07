«Новатэк» работает над минимизацией риска санкций для проекта «Арктик СПГ»

"Следующий наш проект, который готовится, по которому мы собираемся принять инвестрешение в следующем году, как-то выстраиваем с самого начала, чтобы уйти от возможных рисков (санкций). Это проект «Арктик-СПГ», — сказал Михельсон.