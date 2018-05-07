«Новатэк» работает над минимизацией риска санкций для проекта «Арктик СПГ» 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Новатэк" хочет обезопасить проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ» от возможных санкционных рисков, сказал журналистам глава правления компании Леонид Михельсон.
"Следующий наш проект, который готовится, по которому мы собираемся принять инвестрешение в следующем году, как-то выстраиваем с самого начала, чтобы уйти от возможных рисков (санкций). Это проект «Арктик-СПГ», — сказал Михельсон.
По его словам, менеджмент сосредоточил усилия на том, чтобы исключить или минимизировать возможные риски в связи с угрозой усиления санкций в отношении РФ.