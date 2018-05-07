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Мэр Пензы проверил, как очищают лесополосу на Окружной
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Мэр Пензы проверил, как очищают лесополосу на Окружной 

PNZdrive 30 минут назад
Фото: PNZdrive
В минувшее воскресенье, 6 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проконтролировал, как выполняется его поручение, касающееся очистки лесополосы на улице Окружной от валежника и бытового мусора.
По данным пресс-службы мэрии Пензы, в день инспекционного выезда в работах по благоустройству было задействовано восемь специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы». Четыре работника предприятия занимались опиловкой сухих деревьев, остальные вошли в состав санитарного патруля — собирали мусор вдоль дороги по улице Окружной от улицы Мира до спортивного комплекса «Дизель-арена».
По итогам осмотра глава исполнительной власти Пензы поручил ответственным лицам продолжить работу по очистке лесополос в черте областного центра.
«Приводить эти зоны в порядок необходимо не только по экологическим причинам. Их ухоженный вид создает благоприятное впечатление о городе и радует горожан», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.
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