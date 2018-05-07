Мэр Пензы проверил, как очищают лесополосу на Окружной

В минувшее воскресенье, 6 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проконтролировал, как выполняется его поручение, касающееся очистки лесополосы на улице Окружной от валежника и бытового мусора.

По данным пресс-службы мэрии Пензы, в день инспекционного выезда в работах по благоустройству было задействовано восемь специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы». Четыре работника предприятия занимались опиловкой сухих деревьев, остальные вошли в состав санитарного патруля — собирали мусор вдоль дороги по улице Окружной от улицы Мира до спортивного комплекса «Дизель-арена».

По итогам осмотра глава исполнительной власти Пензы поручил ответственным лицам продолжить работу по очистке лесополос в черте областного центра.

«Приводить эти зоны в порядок необходимо не только по экологическим причинам. Их ухоженный вид создает благоприятное впечатление о городе и радует горожан», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.