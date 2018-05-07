Казань потратит еще 12 000 000 рублей на новую транспортную схему

Казань не устроила транспортная схема, которую разработал московский НИИАТ. Поэтому мэрия ищет нового проектировщика.

На работу московского института Казань потратила 25 000 000 рублей. Специалисты измерили пассажиропоток, проанализировали предложения жителей города и провели всевозможные исследования. НИИАТ спрогнозировал транспортный коллапс к 2025 году, если ничего не предпринимать. Мэрия Казани поблагодарила их за работу, но решила сохранить маршрутную сеть с незначительными изменениями.

Теперь город снова берется за общественный транспорт. Казань готова потратить на разработку программы развития 12 000 000 рублей, пишет РБК.

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