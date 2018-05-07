Ещё
В Братске обнаружили тело пропавшей школьницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Братске обнаружили тело пропавшей школьницы 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Тело пропавшей а Братске 16-летней школьницы было найдено в подвале недостроенного здания Дворца пионеров. Об этом сообщает Братская студия телевидения.
Девушка пропала 3 мая. Утром она ушла в школу и больше не возвращалась. Официальных комментариев по поводу смерти школьницы пока нет. Однако факт обнаружения трупа подтверждает Следственный комитет по Иркутской области. В ближайшее время информацию о характере смерти и возможных насильственных действиях обнародуют.
Недостроенный Дворец пионеров в Братске известен как «Эдем». Здесь постоянно собираются подростки, территория не охраняется. В конце 2017 года братский городской суд вынес решение обязать собственника огородить территорию и ограничить доступ, но оно не было исполнено.
АиФ Иркутск: последние новости
Разработчики бренда Иркутска заявили, что вывели иркутян из зоны комфорта В Ангарске открыта Фабрика электронной регистрации Росреестра Месяц без работы. Как чувствуют себя сотрудники закрытых торговых центров?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей467
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой889
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение