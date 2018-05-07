В Братске обнаружили тело пропавшей школьницы

Тело пропавшей а Братске 16-летней школьницы было найдено в подвале недостроенного здания Дворца пионеров. Об этом сообщает Братская студия телевидения.

Девушка пропала 3 мая. Утром она ушла в школу и больше не возвращалась. Официальных комментариев по поводу смерти школьницы пока нет. Однако факт обнаружения трупа подтверждает Следственный комитет по Иркутской области . В ближайшее время информацию о характере смерти и возможных насильственных действиях обнародуют.

Недостроенный Дворец пионеров в Братске известен как «Эдем». Здесь постоянно собираются подростки, территория не охраняется. В конце 2017 года братский городской суд вынес решение обязать собственника огородить территорию и ограничить доступ, но оно не было исполнено.