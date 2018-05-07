В барнаульском зоопарке тигру подали на завтрак снеговика с мясом

Тигру из барнаульского зоопарка 7 мая на завтрак подали снеговика с кусочками мяса. Такой сюрприз для хищника сделали сотрудники зоопарка.

Хищник с утра сначала порезвился в вольере в снегу, а затем залез на стол, где и был оставлен снежно-мясной завтрак. Тигр оторвал снеговику голову и приступил к трапезе.

Отметим, в понедельник утром город засыпало снегом. Фотографии заснеженных автомобилей и улиц появились с соцсетях.

Май, ну ты чего А насколько дружелюбно встретили снег Вы?! ️ #БарнаульскийЗоопарк #Барнаул #Barnaul22#Zoo22

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru) 6 Май 2018 в 5:56 PDT