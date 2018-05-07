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В Орле найден мужчина, пропавший два месяца назад
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В Орле найден мужчина, пропавший два месяца назад 

РИА 57 46 минут назад
Фото: РИА 57
О том, что местонахождение без вести пропавшего Романова Алексея Ивановича установлено, сообщили в ПСО «Поиск пропавших детей-Орёл».
В марте 2018 года 55-летний мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Он был объявлен в розыск. 26 апреля 2018 года на территории Дмитровского района Орловской области в селе Домаха сотрудники МО МВД России «Дмитровский» и волонтёры провели поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего, но поиски не дали результата.
Фактов, которые бы указывали на гибель Романова также установлено не было. По словам местных жителей Алексей Иванович, мог уехать в город, но к кому они не знали. 5 мая 2018 года местонахождение мужчины было установлено сотрудниками полиции. Как выяснилось, он работал на стройке в Орле. Полицейским мужчина пояснил, что уехал в город на заработки и поскольку не имел родных и близких, о своем намерении покинуть село Домаха не посчитал нужным.
В настоящий момент Алексей Иванович, продолжает свою работу на строительном объекте и проживает со своим товарищем по работе. В медицинской помощи не нуждается.
Сообщение В Орле найден мужчина, пропавший два месяца назад появились сначала на РИА 57.
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