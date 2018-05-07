СМИ сообщают об интересе «Русагро» к активам «Белой птицы» 

«Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича проводит аудит выставленных на продажу активов производителя мяса бройлеров «Белая птица». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и инвестбанкиров. Бенефициаром агрохолдинга считается экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
Представители «Белой птицы» заявили, что проводят переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, но ни одни пока не завершены. Гендиректор «Русагро» Максим Басов отказался от комментариев. В июне 2017 г. он рассказывал инвесторам и аналитикам, что новым направлением «Русагро» может стать птицеводство. Группа, по словам собеседника издания, третий год ищет активы в этом секторе.
Ранее издание сообщало об интересе к активам Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, который принадлежит семье руководителя Минсельхоза Александра Ткачева. Также площадкой «Белой птицы» в Курске интересовалась группа «Черкизово», представители которой дважды безрезультатно пыталась договориться о сделке. Один из собеседников пояснял, что владельцы «Белой птицы» не хотели дробить бизнес в случае возможной продажи.