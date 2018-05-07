Зачем Хрущев решил перезахоронить тело Сталина в 1961 году

Поздним вечером 31 октября 1961 года, когда весь англо-саксонский мир отмечал Хэллоуин, на Красной площади в Москве проходило мероприятие, которое абсолютно вписывалось в контекст «чужого» праздника. Из мавзолея выносили тело Сталина.

Почему так спешили?

Решение о выносе тела вождя было принято накануне, 30 октября, на закрытии съезда коммунистической партии. Однако остаётся загадкой, почему оно было воплощено в рекордно короткие сроки — всего за сутки? Формально инициаторами выноса тела выступили трудящиеся ленинградского Кировского машиностроительного завода, а некий делегат И. Спиридонов от имени Ленинградской парторганизации озвучил её съезду.

Решение было принято единогласно. Уже утром, информация была опубликована в газете «Правда» . Вероятно, власти таким образом предупреждали негативную общественную реакцию, но народных волнений не последовало, и перезахоронение решили начать вечером.

Возможно, Никита Хрущёв, тогдашний глава партии, памятуя, что «русские долго запрягают», решил использовать момент — пока граждане «быстро не поехали». Но это вряд ли. Скорее всего, решение о выносе Сталина из мавзолея и точная дата перезахоронения были определены задолго до октябрьского съезда ЦК КПСС

Почему в последний день октября?

Здесь может быть несколько версий. Самая экзотическая — о связи выноса тела Сталина с западным праздником Хэллоуин. В 1960 году в США состоялось знаменитое выступление Никиты Хрущёва «с ботинком», глава СССР узнал о празднике Хэллоуин. Любознательный Никита Сергеевич просто не мог не заметить тыквенного изобилия в Нью-Йорке в середине октября и не поинтересоваться природой явления. Вероятно, узнав о связи Хэллоуина с нечистой силой, он решил перенести его на советскую почву — всего на один день.

Более правдоподобной выглядит другая версия. 30 октября 1961 года, в канун выноса тела вождя из мавзолея, в СССР прошли испытания самой мощной в истории водородной бомбы. Скорее всего, лидеры Советского Союза решили связать два события: во взрыве «царь-бомбы» они увидели отличный символический ритуал — прощания с культом Сталина.

Почему перезахоронили у Кремлевской стены?

Участники операции по выносу Иосифа Виссарионовича из мавзолея спустя годы вспоминали, что изначально местом перезахоронения было выбрано кладбище Новодевичьего монастыря. От этой идеи отказались за несколько часов до погребения. Якобы, власти забеспокоились, что Сталина впоследствии могут выкопать горячие поклонники вождя, которых в СССР насчитывалось миллионы. Однако очень слабо верится, что главные чиновники страны руководствовались бережным отношением к телу вождя. Тогда в чём же причина?

Надо сказать, что захоронение Сталина у Кремлевской стены проходило в чрезвычайной секретности — непосредственно в самой операции участвовало около 30 человек. Причем на церемонию прощания не были приглашены родственники.

Иными словами, подтвердить, что возле Кремля похоронили именно Иосифа Виссарионовича, кроме «засекреченных» солдат и офицеров с высокими чиновниками, некому.

После перезахоронения по Москве поползли слухи, что Хрущёв похоронил у стен Кремля не тело «великого кормчего», а кого-то другого или вовсе пустой гроб. Тело же Сталина, якобы, было сожжено в крематории. Проверить эти легенды, конечно, уже не представляется возможным.

Почему перезахоронение сопровождалось парадом?

Вечером 31 октября 1961 года Красная площадь была перекрыта — там должна была проходить репетиция парада, запланированного на 7 ноября.

Когда участники операции по выносу тела Сталина копошились в мавзолее, всего лишь в нескольких десятках метров от них маршировали бравые советские воины, гудела тяжёлая военная техника…

С первого взгляда кажется, что совмещение репетиции парада с секретной операцией по перезахоронению выглядит вполне логично. Якобы, как вспоминают участники выноса тела, это стало хорошим поводом для закрытия Красной площади. Это выглядит немного наивно, поскольку Красную площадь поздно вечером вряд ли можно было назвать очень оживленным местом — тем более во времена, когда большинство людей ложилось спать часов в девять-десять. И уж, конечно, вряд ли народ стал нервничать от перекрытия главной площади страны даже в дневное время. Скорее всего, причина была в другом. Вероятно, партийные бонзы Советского Союза снова прибегли к излюбленному ими языку символизма. Парад стал показательным актом силы и могущества перед «изгнанным» из пирамиды мёртвым тираном.

Почему со Сталина сняли все золото?

Участник операции по перезахоронению, командир отдельного полка Федор Конев, в своих мемуарах вспоминает, что при подготовке к перезахоронению со Сталина сняли золотые погоны генералиссимуса, звезду Героя Социалистического Труда и срезали на мундире золотые пуговицы, которые поменяли на латунные. Совсем не понятна природа такого решения — не золота же было жалко высшим чиновникам СССР! Если снятие погон и ордена ещё можно было отнести к своеобразному акту развенчания, но причём здесь пуговицы? Зачем создавать дополнительную суету с пришиванием новых, дешёвых? Здесь мы имеем дело либо с каким-то очень странным ритуалом, понятным только его участникам, либо с тем, что золотые пуговицы с френча Сталина забрали себе высшие чиновники государства в качестве трофея, талисмана.

Почему мавзолей открыли на следующий день?

Это выглядит очень странно. Утром 1 ноября перед мавзолеем выстроилась традиционная очередь. Правда, украшавшую пирамиду надпись «Ленин-Сталин» закрывала ткань с одинокой фамилией Владимира Ильича.

Почему высшие чиновники страны, привыкшие страховаться даже в мелочах, решили пойти на риск и пустить людей в мавзолей с «одиноким» Лениным? Причём, со слов очевидцев, Красная площадь даже не была дополнительно усилена охраной.

Неужели партийные бонзы были так уверены в хладнокровной реакции народа. Отсутствие Сталина и на самом деле не вызвало у посетителей негативной реакции или брожения, но кто мог тогда вообще это как-то спрогнозировать? Не водородная же бомба в руках властей так смирила сердца почитателей Иосифа Виссарионовича? Мотивы государственных мужей и тайну хладнокровия граждан СССР, большинство (и уж точно те, кто готов был отстоять трехчасовую очередь в мавзолей) которых почитало Сталина как победителя Великой Отечественной войны, мы уже точно никогда не разгадаем.

Почему памятник на могиле Сталина установили только через 10 лет?