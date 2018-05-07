Два наших катера потопили, у нас были погибшие: моряк Красной Армии рассказал, как освобождали Крым

Ветеран Великой Отечественной войны вспоминает, как, будучи 17-летним моряком, он и его товарищи принимали участие в операции по освобождению Крыма , и как потом встречали Великую Победу.

Попав юным парнишкой на фронт, фронтовик капитан 1 ранга в отставке Марат Шаломов посвятил делу защиты Родины всю жизнь. Его историю рассказывает еженедельник Вооруженных сил России «Красная Звезда». Участник Парада 1945-го, он до сих пор помнит, как это было тогда, как замирало от радости сердце, что враг побежден, что больше не будут будить по утрам и будоражить кровь страшные звуки разрывающихся снарядов. «Наконец-то будет мир», — думалось тогда юному курсанту Шаломову. Схожие чувства ветеран испытывает каждый раз, спеша утром 9 Мая на Красную площадь. И каждый раз мысленно проходит в строю вместе с нынешним поколением защитников Родины.

Сам Шаломов признает: стать военным моряком он даже не мечтал — так распорядилась судьба. Попав на линейный корабль «Севастополь» во время Великой Отечественной войны, он и после ее окончания верой и правдой служил своей стране.

На фронт Марат Шаломов был призван в 1943 году. За плечами остался курс молодого бойца, и его, как и сотни таких же подростков, эшелоном отправили в Баку . Но в пункт назначения они прибыли не сразу. Вынужденную остановку сделали в Сталинграде. Это были первые и самые тяжелые впечатления о войне 17-летнего парня. Город в буквальном смысле слова был устлан человеческими телами. И это было настоящее лицо войны — страшной, беспощадной.

Когда же эшелон наконец-то прибыл в Бак, и Шаломов был распределен на корабль «Севастополь», ему доверили поддерживать связь.

«Сначала я на орудии стоял, а потом меня перевели в сигнальщики, уж больно хорошо у меня это получалось. На корабле, где башня высотой 22 метра, на самом верху с флажками я связь поддерживал. Радио еще слабым было, сигналы в основном передавались вручную», — рассказал Шаломов.

По словам ветерана, одна из важных задач, которую выполнял тогда экипаж «Севастополя», подойдя к Босфору заключалась в том, чтобы сдерживать турков, которые вот-вот были готовы поддержать немцев. А потом началась операция по освобождению Крыма, были организованы отряды катеров по высадке десанта. В команду одного из них включили и юного матроса, прослывшего хорошим сигнальщиком.

«Мы вышли на четырех катерах, и при подходе к Новороссийску на нас налетела немецкая авиация. Два наших катера потопили. Но мы все же смогли высадить десант и в базу вернуться, хотя были и у нас пробоины, были на борту и погибшие», — рассказывает фронтовик.