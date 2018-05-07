Нелегальные морские деликатесы изъяли с прилавков во Владивостоке 

Россельхознадзор исключил из оборота в столице Приморского края морепродукты, на которые у продавца не было ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщил PRIMPRESS.
Инспекторы краевого управления Россельхознадзора и полицейские обнаружили на прилавках города целый перечень подозрительных морепродуктов: краб, креветка, краб, лососевая икра и гребешок.
Кроме того, на упаковке самого товара не было маркировки производителя, где указывается дата выработки и окончание срока годности
— Россельхознадзор.
В отношении продавца правоохранители составили протокол об административном правонарушении.
В поселке Славянка в Приморье пограничники пресекли деятельность подпольного цеха по переработке нелегальных морепродуктов.