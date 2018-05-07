Нелегальные морские деликатесы изъяли с прилавков во Владивостоке

Россельхознадзор исключил из оборота в столице Приморского края морепродукты, на которые у продавца не было ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщил PRIMPRESS.

Инспекторы краевого управления Россельхознадзора и полицейские обнаружили на прилавках города целый перечень подозрительных морепродуктов: краб, креветка, краб, лососевая икра и гребешок.

Кроме того, на упаковке самого товара не было маркировки производителя, где указывается дата выработки и окончание срока годности

— Россельхознадзор.

В отношении продавца правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

В поселке Славянка в Приморье пограничники пресекли деятельность подпольного цеха по переработке нелегальных морепродуктов.