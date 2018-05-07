Ещё
За неделю в Красноярском крае свыше 600 человек пострадали от укуса клеща
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За неделю в Красноярском крае свыше 600 человек пострадали от укуса клеща 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае продолжает нарастать активность клещей. Только за прошедшую неделю зарегистрировано 602 случая присасывания клещей, среди них 154 случая среди детей. Всего же с начала сезона от укусов этих насекомых пострадали 843 человека, из них 239 детей.
Чаще всего это происходит на территории г. Дивногорска, поселка Камарчага Манского района, станции Минино, платформ Пугачево, Рябинино, Тростенцово, Снежница Емельяновского района.
В Красноярске сначала сезона жалобы на присасывания клеща обратились 331 человека, только за прошедшую неделю 234, из них 50 детей. Чаще всего клещей встречают в заповеднике «Столбы», в окрестностях Академгородка, парка флоры и фауны «Роев ручей».
Всего с начала сезона в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» было обследовано 506 клещей, среди которых были обнаружены возбудители клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза человека.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае начался массовый сбор черемши Красноярские общественники придумали новый метод борьбы с фальсификатом В Красноярском крае умерших хоронят с нарушением правил
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей202
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой771
На Украине рассказали о планах на Крымский мост153
Израиль передумал и решил воевать с Ираном219
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы212
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение