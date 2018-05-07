Почему русские на православном кладбище не хоронили самоубийц

По традиции, на Руси не принято было хоронить людей, совершивших самоубийство, по православному обычаю и на общих кладбищах. Однако исключения все же бывали.

Где хоронили самоубийц?

Самоубийство считалось тяжким грехом еще в языческие времена. Древние славяне верили, что человек, наложивший на себя руки, не сможет обрести покой после смерти. Он даже может превратиться в так называемого «заложного покойника» (так называлась разновидность нечистых духов) и тревожить живых.

В христианскую эпоху самоубийц запрещалось хоронить в освященной земле, поскольку они прогневили Бога, отказавшись от дара жизни. Бытовало также поверье, что если похоронить такого мертвеца на христианском кладбище, то другие покойники «рассердятся» и в округу может прийти беда — например, неурожай или эпидемия. Если это происходило, таких покойников выкапывали из могил, чтобы остановить зло.

Сначала самоубийц хоронили далеко от населенных пунктов — в лесу, на краю поля, в оврагах, на перекрестках дорог… В более поздние времена их тела стали складывать в общие могильники, которые назывались «убогими домами», «божедомками» или «скудельницами». Они представляли собой просто огромные ямы и располагались вдали от православных погостов, обычно за чертой города или села, за рекой.

В каких случаях самоубийцы могли быть захоронены по православному обряду?

По церковным канонам, к самоубийцам относились: те, кто намеренно свел счеты с жизнью; люди, убитые на дуэлях; преступники, убитые во время разбоя; а также люди, погибшие при неизвестных обстоятельствах, которые походили на самоубийство (например, утопленники). Иногда к этой категории относили и умерших от злоупотребления алкоголем. Их не только не хоронили на общем кладбище, но и запрещали отпевать, заказывать по таким покойникам панихиды и сорокоусты.

Однако церковь делала исключение, например, для душевнобольных людей (в более позднюю эпоху требовалось заключение лечащего врача о состоянии психического здоровья умершего); для тех, кто перед смертью успел покаяться; для тех, кто совершил суицид по неосторожности — скажем, случайно принял яд, выстрелил в себя во время чистки оружия или ненароком выпал из окна; и наконец, для тех, кто пожертвовал собственной жизнью ради спасения чужой. Их разрешалось хоронить по православному обряду.

Но сначала церковные власти проводили тщательное расследование обстоятельств кончины, и для православного захоронения требовалось получить разрешение епископа.

Какие знаменитые самоубийцы были захоронены по православному обряду?

Так, похоронили по церковному обряду смертельно раненного на дуэли Пушкина (дуэль приравнивалась к самоубийству), поскольку он принес покаяние перед кончиной.