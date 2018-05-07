В РФ построят уникальное судно для изучения Арктики

»Закладка состоится в 2019 г., скорее всего. Сейчас идет подготовка технического задания, в мае уже должны начать проектирование, в течение этого года спроектируют. И со следующего года — начало строительства", — отметил Донской в интервью РИА «Новости»

России предстоит построить сложное, уникальное по мировым меркам судно. Компания «Адмиралтейские верфи» подписала контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследования Арктики. Платформа предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане.

Судно с высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива около двух лет, сроком службы не менее 25 лет, экипажем до 14 человек и штатом научного персонала до 48 человек не имеет аналогов в мире.

Платформа со встроенным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку вертолеты типа Ми-8АМТ.

Длина платформы составит 67,8 м, ширина — 22,5 м, водоизмещение — около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки — 3600 кВт, скорость — не менее десяти узлов. Платформу передадут заказчику в 2020 г.