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В РФ построят уникальное судно для изучения Арктики
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В РФ построят уникальное судно для изучения Арктики 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика. Закладка ледостойкой платформы „Северный полюс“ для изучения Северного Ледовитого океана состоится в Петербурге на предприятии „Адмиралтейские верфи“ в 2019 г., заявил глава Минприроды Сергей Донской.
»Закладка состоится в 2019 г., скорее всего. Сейчас идет подготовка технического задания, в мае уже должны начать проектирование, в течение этого года спроектируют. И со следующего года — начало строительства", — отметил Донской в интервью РИА «Новости».
России предстоит построить сложное, уникальное по мировым меркам судно. Компания «Адмиралтейские верфи» подписала контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследования Арктики. Платформа предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане.
Судно с высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива около двух лет, сроком службы не менее 25 лет, экипажем до 14 человек и штатом научного персонала до 48 человек не имеет аналогов в мире.
Платформа со встроенным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку вертолеты типа Ми-8АМТ.
Длина платформы составит 67,8 м, ширина — 22,5 м, водоизмещение — около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки — 3600 кВт, скорость — не менее десяти узлов. Платформу передадут заказчику в 2020 г.
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