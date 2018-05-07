Разработчики бренда Иркутска заявили, что вывели иркутян из зоны комфорта

Разработчики бренда Иркутска ответили на критику горожан в адрес своей работы. Они заявили, что жители сибирского города пока не готовы воспринять заложенный в бренде замысел, хотя иркутяне «абсолютно нормальные люди». Эти слова представителя компании из головного офиса в Лондоне приводит РБК.

«Им (иркутянам — прим. ред.) не понравилось, потому что это новое. Людям привычнее видеть классическую историю, уже многократно введенную в той или иной вариации. Вместо ожидаемых деревянных наличников и очертания озера Байкал они (иркутяне — прим. ред.) увидели что-то абстрактное, сильное. То, что было сделано специально, чтобы зарядить энергией. Естественно, для многих это был неожиданный поворот. Нам материально проще было бы нарисовать бабра, но морально мы не могли себе такого позволить. Дело в том, что когда мы работаем с местом, надо показывать его суть. Изображать очертания известных символов, памятников, привязывать к географическим единицам — это, извините, прошлый век», — заявил представитель компании.

По его словам, уникальность Иркутска заключается в том, что от него трудно ожидать какой-то стабильности. На это влияют «ужасный климат», сейсмичность, небо, которое «физически» ощущается ближе. Разработчики уверены, что им удалось передать истинный дух города, и не все его жители недовольны их работой. К тому же, к авторам проекта об «иркутскости» обратились представители одного из главных американских ресурсов, посвящённых дизайну (название портала они указано). Американских специалистов впечатлила работа британской компании и они намерены рассказать о ней на своём портале.

Напомним, концепцию бренда и визуального оформления города начали искать в сентябре 2017 года. Разработчики провели целое исследование, но результат вызвал неоднозначную реакцию иркутской общественности. Администрация Иркутска попросила жителей высказать своё мнение о бренде и предложить какие-то новые идеи, для этого запустили онлайн-голосование.