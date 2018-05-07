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Промсвязьбанк в роли опорного банка для оборонки может засекретить состав правления
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Промсвязьбанк в роли опорного банка для оборонки может засекретить состав правления 

Ведомости 33 минуты назад
В Промсвязьбанке рассматривают возможность не раскрывать персональный состав органов управления. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к банку источники. Такой шаг помог бы защитить от персональных санкций Запада менеджеров опорного банка для оборонки, в роли которого будет выступать Промсвязьбанк.
Назначенный в конце апреля руководителем временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков, заявлял, что в правлении банка будут «в основном новые люди». Лично для себя он не считает санкции проблемой, но рассказывал о проработке санкционных сценариев для банка. Речь шла о поиске партнеров для проведения трансграничных переводов и о возможном отказе международных платежных систем от сотрудничества с банком.
Механизм засекречивания информации о попавших под санкции лицах и сделках в рамках гособоронзаказа разрабатывал ЦБ. Один из проектов его постановления допускал сокрытие акционеров, включенных в санкционные списки. Издание отмечает, что механизм, в частности, будет полезен совладельцу «Реновы» и UC Rusal Виктору Вексельбергу. До попадания в санкционный список США 6 апреля 2018 г. он фигурировал в числе акционеров банка «Международный финансовый клуб» и Меткомбанка.
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