С регистрацией без SMS: как челябинцам без заморочек получить загранпаспорт

Перед началом сезона отпусков многие челябинцы озаботились получением или заменой загранпаспорта. Но всё оказалось не так просто: чтобы подать заявление, некоторым приходится стоять в очередях, которые, по словам наших читателей, оканчиваются на улице. Рассказываем, как не омрачить отпускное настроение бюрократическими проволочками.

Для начала напомним, что есть два вида загранпаспортов. Паспорт старого образца действует пять лет, нового — десять. Отличается и госпошлина для их оформления: 2000 рублей и 3500 рублей соответственно. Кроме того, для получения паспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев.

Но есть лайфхак, как получить паспорт нового образца по цене старого и вполне законно. Оплатить госпошлину можно через сайт госуслуг при подаче заявления в электронном виде. Со скидкой 30% оплата составит 1400 рублей для старого образца и 2450 рублей — для нового. Оплатить можно банковской картой — не сложнее, чем покупку на AliExpress. Уведомление об оплате придёт через личный кабинет, и его нужно будет распечатать.

Какие ещё документы необходимы? Три фотографии 35 х 45 мм, российский паспорт, военный билет (для мужчин призывного возраста — справка из военкомата).

Итак, чтобы подать заявление в электронном виде, нужно зарегистрироваться на портале Gosuslugi.ru, затем подтвердить учётную запись, придя с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания. Удобный адрес ищем на карте. Это займёт всего несколько минут. После на портале госуслуг выбираем пункт меню «Оформление загранпаспорта гражданина РФ» и действуем строго по инструкции. Если сделали что-то не так, система не примет документ. Там же можно выбрать, в каком отделе УМВД вы хотите получить загранпаспорт. Через какое-то время в личный кабинет придёт приглашение прийти с оригиналами документов в определённое время.

Впрочем, иногда бывают сбои.

— Выбрала отделение в центре, которое работает по субботам, чтобы с работы не сбегать. Но в итоге все доки пришлось получать (я так понимаю, по месту прописки) на улице Громовой, 10. Там выяснилось, что у одного из посетителей такая же ситуация была, — рассказала челябинка Наталья.

В call-центре портала госуслуг нам сообщили, что услугу оказывают специалисты управления по вопросам миграции МВД (напомним, привычное нам УФМС несколько лет назад вошло в структуру МВД), и они могут перенаправить вас по другому адресу. Если вы столкнулись с такой ситуацией, необходимо позвонить в указанное вами отделение.

Те, кто не дружит с интернетом, могут подать заявление, придя лично в отделение управления по вопросам миграции. Предварительно можно записаться через те же «Госуслуги». Это рекомендуется для того, чтобы не создавать очередей. Ещё один вариант — отправиться в МФЦ, заняв электронную очередь через сайт или взяв талон на месте. Как и в МВД, приходить нужно с уже заполненным бумажным заявлением. Скачать бланк можно на сайте МВД.

— После свадьбы решила получить загран на новую фамилию. Поскольку новый СНИЛС ещё оформлялся (без него нельзя подать заявление через «Госуслуги»), пошла в МФЦ. И тут оформление документа превратилось в квест: сидишь в очереди полчаса, затем у тебя находят ошибки и отправляют переделывать. И так несколько раз! Почему-то каждый сотрудник находил новые ошибки. Дошло до смешного: в графе о проживании у меня было написано «Челябинск», а надо было « г. Челябинск », — рассказала челябинка Ирина. — В МФЦ на Труда, чтобы распечатать каждую бумагу, надо оплатить услугу в кассе, где тоже очереди.

— Здесь, как на бланках ЕГЭ: если что-то написано не так, даже когда часть заполнена на компьютере, а остальное от руки, документы не принимают и возвращают обратно. Мы можем принять, если человек будет настаивать, но часто приходят отказы, — рассказала одна из сотрудниц МФЦ. — Советуем посмотреть в интернете образцы заполнения.

— Основанием для отказа в приёме заявления и документов к рассмотрению являются: нарушение требований к форме и содержанию заявления либо текст заявления не поддаётся прочтению, отсутствие одного или нескольких необходимых документов, истечение срока действия основного документа, удостоверяющего личность заявителя, — рассказали в ГУ МВД. — Заявление, поданное в электронной форме, также не принимается, если не заполнены все пункты заявления, не соблюдены требования к цифровой фотографии.

Отслеживать готовность документа можно через сайт МФЦ — при подаче документов вам дадут специальный номер. Если подавали в управление по вопросам миграции — через специальный сервис на сайте МВД.

Срок изготовления загранпаспорта — один месяц, если подаёте документы в городе, в котором прописаны. Если у вас временная регистрация, это всё займёт в четыре раза больше времени.