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В Ростове нашли пустой цинковый гроб груза 200
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В Ростове нашли пустой цинковый гроб груза 200 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Житель Ростова обнаружил в Вересаевской роще цинковый ящик. Такие ящики используют для перевозки тел погибших военных, чтобы передать родственникам для захоронения. Оцинковка препятствует попаданию воздуха внутрь, что помогает телу сохраниться. Фотографии пугающей находки были опубликованы в социальных сетях.
— В Александровке лежит ящик из-под груза 200, как так? Выкинули или прямо здесь открывали? — удивился автор снимка.
Судя по наклейкам на стенках гроба, его перевозили из аэропорта Домодедово в Ростов. 161.ru обратился за комментарием в ГУ МВД. Мы опубликуем ответ, как только его получим.
Ящик привезли из аэропорта Домодедово
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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