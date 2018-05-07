Певицу Зару спасли от ракетного обстрела в Сирии

Певица Зара дважды могла погибнуть из-за террористов, когда давала концерты в горячих точках, узнал Sobesednik.ru

Зара только на первый взгляд кажется нежной и ранимой. На самом деле звезда бесстрашна и отважна. Она регулярно выступает в горячих точках, поддерживая солдат. На войне артистка пережила немало серьезных моментов, которые могли закончиться для нее плачевно.

«Только благодаря нашим войскам ПВО мы вернулись домой живыми»

Первый раз с атакой террористов Зара столкнулась в Израиле . Туда она отправилась на очередные гастроли. На Земле обетованной артистка планировала дать восемь концертов. В тот момент певица была беременной — ждала появления второго сына. Но интересное положение ее не остановило: она решила петь. Зара не ожидала, что окажется в эпицентре военных действий. Об этом звезда до сих пор вспоминает с содроганием.

— Когда мы уже были на площадке и готовились к выходу на сцену, начался ракетный обстрел! — говорит певица. — Моего директора предупредили, что все очень серьезно, и даже сообщили, где находится бомбоубежище. Я, естественно, ни о чем не знала и даже не догадывалась. В тот момент готовилась к встрече со зрителями, репетировала. Хотя заметила, что люди вокруг стали несколько встревоженными. Я не понимала, почему это происходит. О том, что район, в котором мы находились, подвергся обстрелу, я даже и не подумала. Ведь мы выступали не в горячей точке!

На настоящей войне Зара оказалась спустя несколько лет. Тогда она впервые полетела в Сирию . Артистка была уверена: она должна поддержать солдат, оказавшихся в непростых условиях.

— В декабре прошлого года, когда мы снова поехали в Сирию, оказались под обстрелом, — рассказывает Зара. — Только благодаря нашим вой­скам ПВО мы вернулись домой живыми и невредимыми. Они смогли предотвратить ракетный обстрел. В тот момент мы готовились к очередному концерту. Мой выход должен был быть в четыре часа дня. Я зашла переодеться, но тут объявили воздушную тревогу. Выглядываю из окна своего бокса, в котором жила, и вижу, как бегут военные. Из здания нам выходить запретили. Начало концерта тоже перенесли — сначала на один час, потом на два. Затем, когда все разрешилось и ракеты были сбиты, мне рассказали, что произошло. Когда я была в Ярославле , заехала в местное училище противовоздушной обороны и поблагодарила руководство за то, что их выпускники спасли нам жизнь.

«У меня в Израиле всегда слезы текут градом»

В Сирии Зара была трижды и о том, что подвергала свою жизнь опасности, ни разу не пожалела.

— На войне о страхе ты не думаешь! — вспоминает артистка. — Решила, что должна быть там, — и едешь. Как правило, в каждый приезд в Сирию мы даем несколько концертов. А потом долго общаемся с солдатами и офицерами, обсуждаем какие-то житейские вещи. Им так важно не терять связь с родиной и понимать, что в них верят, что ими гордятся. В горячих точках я чувствую себя под защитой наших военных, поэтому выступаю с большим удовольствием.

Певица говорит, что, когда ее дети подрастут, она расскажет им о своих выступлениях на войне. Кстати, Зара не раз признавалась, что обязательно отправит своих мальчишек в армию. Ведь, по мнению звезды, именно там становятся настоящими мужчинами.