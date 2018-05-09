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Саудовская Аравия готова восполнить дефицит нефти на рынке в случае санкций против Ирана
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Саудовская Аравия готова восполнить дефицит нефти на рынке в случае санкций против Ирана 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 мая. Саудовская Аравия пообещала не допустить дефицита нефти на мировом рынке в случае, если США введут против Ирана санкции, ограничивающие его нефтяной экспорт. Об этом заявил министр энергетики Халед аль Фалех на своей странице в Twitter.
"После выхода США из сделки с Ираном я бы хотел подтвердить нашу приверженность сохранению стабильности на рынке нефти для блага производителей и потребителей. Саудовская Аравия будет плотно сотрудничать с ключевыми производителями ОПЕК и не ОПЕК для того, чтобы нивелировать нехватку предложения на рынке", — написал он.
Аль Фалех пообещал в ближайшие дни провести консультации с крупнейшими производителями и потребителями нефти, отметив, что находится в постоянной связи по этому вопросу с коллегами из России и США.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.
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