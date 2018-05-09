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Эр-Рияд будет работать над последствиями возможного дефицита нефти
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Эр-Рияд будет работать над последствиями возможного дефицита нефти 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия будет работать со странами ОПЕК и другими, не входящими в эту организацию государствами, над смягчением последствий возможного дефицита нефти после решения США выйти из ядерной сделки, передает саудовское государственное агентство SPA со ссылкой на официального представителя Минэнерго королевства.
"После решения США выйти из ядерного соглашения с Ираном, официальный представитель министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов (Саудовской Аравии — ред.) сообщил, что Саудовская Аравия остается приверженной поддержанию стабильности на рынке нефти ради блага производителей и потребителей, а также для поддержания роста мировой экономики", — пишет агентство.
"Он добавил, что королевство будет работать с крупнейшими нефтепроизводителями из и вне ОПЕК, а также с крупнейшими потребителями нефти над смягчением последствий любого потенциально возможного дефицита поставок", — также сообщает SPA.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.
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