Эр-Рияд будет работать над последствиями возможного дефицита нефти

"После решения США выйти из ядерного соглашения с Ираном , официальный представитель министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов (Саудовской Аравии — ред.) сообщил, что Саудовская Аравия остается приверженной поддержанию стабильности на рынке нефти ради блага производителей и потребителей, а также для поддержания роста мировой экономики", — пишет агентство.

"Он добавил, что королевство будет работать с крупнейшими нефтепроизводителями из и вне ОПЕК, а также с крупнейшими потребителями нефти над смягчением последствий любого потенциально возможного дефицита поставок", — также сообщает SPA.