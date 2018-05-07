У вас есть два месяца. Как успеть законно «застолбить» место под киоск или павильон?

Власти Екатеринбурга начали готовить новую схему размещения киосков и ларьков на территории города. Что предпринимателю нужно об этом знать? ЛАЙФХАК на DK.RU.

Администрация Екатеринбурга начала работу над новой схемой размещения объектов нестационарной торговли в Екатеринбурге. У предпринимателей, решивших открыть киоск или павильон, есть два месяца на то, чтобы направить предложение включить новый адрес для будущего объекта в схему. В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга объясняют: схема, над которой началась работа, будет действовать бессрочно, а право на заключение договора аренды земли под объектами нестационарной торговли начнут реализовывать через процедуру аукциона. О том, по каким правилам будут жить владельцы киосков и павильонов с будущего года, сколько нелегальных ларьков работает сейчас в Екатеринбурге и как не лишиться своего бизнеса, DK.RU рассказала председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева

Сколько сейчас киосков и павильонов работает в Екатеринбурге?

— Сейчас на территории города работает почти 3,6 тыс. таких объектов. Из них 2,6 тыс. включены в действующую схему на 2017-2018 гг. — это киоски и павильоны, расположенные на государственных, муниципальных и неразграниченных территориях.

Получается, у нас почти тысяча таких объектов работают нелегально?

— Нет, незаконными мы числим 185 объектов, оставшаяся часть — это киоски и павильоны, расположенные на земельных участках, которые принадлежат третьим лицам или находятся у них в аренде. Их размещение регулируется не схемой, а земельным законодательством.

К сожалению, количество нелегальных объектов остается практически неизменным последние два года: только выносим часть таких строений, затратив на это бюджетные деньги (добровольно исполняют предписание немногие собственники), как незаконные киоски возвращаются обратно. До июня 2016 г. мы работали по этому вопросу совместно с УМВД РФ по Екатеринбургу, и общими усилиями нам удалось показать незаконному бизнесу, что на территории города так поступать нельзя. Но сейчас полицейские этим не занимаются, и нам не удалось прийти с ними к компромиссу по этому вопросу, поэтому количество таких незаконных объектов снова увеличилось.

С недавнего времени Гражданский кодекс дает право органам местного самоуправления увозить такие нестационарные строения на штрафстоянку без решения суда. Правда, эта процедура занимает несколько месяцев: нужно выпустить постановление администрации города о сносе такого объекта, уведомить владельца, которому дается два месяца на добровольное исполнение постановления. Мы занимаемся этой работой с февраля, и по состоянию на конец апреля вывезено 82 таких незаконных объекта.

Специалисты администрации начали разрабатывать новую схему размещения нестационарных объектов торговли в городе. Что делать предпринимателям, которые хотят внести в нее свой киоск или павильон?

— 28 апреля подписано постановление администрации города, в котором дан старт разработки новой схемы, а с 1 мая мы начали принимать предложения хозяйствующих субъектов о включении новых мест размещения нестационарных объектов торговли в схему. Собирать их будем до 5 июля, после этого еще 15 рабочих дней отводится на то, чтобы подготовить ответ каждому обратившемуся. Решение по всем поступающим заявлениям будет принимать комиссия. В начале месяца у нас было уже 160 заявлений, в которых предложили больше 280 мест. Мы ожидаем, что за два месяца обращений будет очень много: например, при разработке схемы на 2017-2018 год мы получили 1600 заявок сверх тех 2,6 тыс. адресов, что были включены в схему.

После рассмотрения мы передаем проект схемы размещения в МУГИСО и Росимущество , МУГИСО в течение 45 дней ее рассмотрит и выдаст свое заключение. Параллельно проект постановления об утверждении схемы будет направлен на оценку регулирующего воздействия: в течение двух месяцев любой житель города сможет направить в администрацию свои предложения по схеме размещения объектов. Опубликовать новую схему мы планируем 30 ноября. Эта схема будет бессрочной, но у органов местного самоуправления будет возможность раз в год вносить в нее корректировки.

Екатеринбург нестационарный

На территории города работают:

Киоски на остановочных комплексах — 545 Отдельно стоящие павильоны — 545 Отдельно стоящие киоски — 908 Трейлеры — 282 Летние веранды — 196 Перечислены основные виды нестационарных объектов торговли по данным на 1 января 2018 г.

В каком случае вы отказываете предпринимателю, предложившему разместить новый киоск или павильон на территории города?

— Оснований для отказа ровно три. Первое — место размещения не соответствует требованиям федерального, областного законодательства и/или нормативно-правовым документам органов местного самоуправления. Второе — земля обременена правами третьих лиц. И третье — место размещения не обеспечивает безопасность дорожного движения.

А что делать владельцам киосков, которые входят в существующую схему размещения? Попадут ли их объекты в новую схему?

— Да, большинство существующих адресов вносятся в новую схему, но по объективным причинам — не все. Например, если арендатор земельного участка стал крупным должником и взыскать с него деньги в бюджет не получается, мы имеем право расторгнуть договор аренды и не включать эту точку в схему. Второе. За прошедшие два года произошло оформление прав на некоторые земельные участки. Например, на территории строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы размещены чуть более 20 нестационарных объектов торговли. Понятно, что мы не можем включить эти адреса в схему — они попали в зону длительной застройки, но мы предоставим владельцам таких объектов компенсационное место. Третье. Мы не сможем включить в новую схему объекты, которые, согласно полученным предписаниям ГИБДД , установлены в местах, не обеспечивающих безопасность дорожного движения. И четвертая категория объектов, которая не появится в новой схеме автоматически, — это павильоны и киоски, которые необходимо убрать по предписанию прокуратуры (например, если они нарушают природоохранное законодательство).

Появилась информация, что с будущего года право на аренду земли под киоски будут получать через процедуру аукциона. Зачем необходима эта процедура?

— С марта 2015 г. после внесения изменений в Земельный кодекс договор аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов не заключаются, и у нас до сих пор нет документа, который прописывал бы порядок заключения договора с теми, кто вновь включен в схему. Поэтому часть таких объектов имеет договор аренды, а часть включена в схему только как адрес, и никакого документа, подтверждающего право субъекта на это место, не существует. Кроме того, мы вынуждены не вносить в схему размещения адреса, на которые претендуют несколько предпринимателей — у нас просто нет законного порядка определения арендатора. Например, в тех 280 заявках, которые нам уже пришли, есть адреса, на которые претендуют по пять-шесть предпринимателей. И как мы будем выбирать, кому из них отдать этот адрес?

К счастью, в октябре прошлого года Верховный суд во всеуслышание заявил, что субъект Федерации в праве определить порядок заключения таких договоров. Теперь мы ждем, когда будут внесены изменения в некоторые законы Свердловской области , которые бы позволили органам местного самоуправления заключать договоры аренды. Проект порядка заключения договоров разработали специалисты МУГИСО, и уже понятно, какая процедура будет предшествовать заключению договора — это аукцион. Правда, пока непонятно, будет ли их проводить фонд имущества МУГИСО или эти полномочия передадут администрации города.

То есть, сначала мы разработаем «безымянную» схему, в которую включим адреса размещения объектов, а когда будет утвержден, подписан и опубликован порядок заключения договоров, начнут проводить аукционы.

Когда пройдет первый аукцион?

— В будущем году. Мы очень надеемся, что до конца 2018 г. будет утвержден порядок и будет определено, кто будет заниматься этой процедурой.

Какие ошибки чаще всего совершают предприниматели, подающие заявки на включение объекта нестационарной торговли в схему?

— В-первых, в 80% заявок указываются адреса, где новые киоски и павильоны можно установить только вторым этажом — там и без того полно таких объектов, а территория ограничена. Понятно, что предприниматели хотят «сесть» на сформированный траффик, но зачастую на этих участках физически невозможно поставить новую точку. Во-вторых, владельцы киосков почему-то через одного хотят установить киоск на газон или тротуар, забывая, что у нас и без того в городе не так много зеленых пространств. И, в-третьих, часто бизнес по незнанию заявляется на участки, которые обременены правами третьих лиц — однозначный отказ, эти территории мы не контролируем и в схему не включаем.