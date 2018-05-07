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Улицы Екатеринбурга вечером перекроют из-за генеральной репетиции парада Победы
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Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Улицы Екатеринбурга вечером перекроют из-за генеральной репетиции парада Победы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В центре Екатеринбурга сегодня пройдет генеральная репетиция парада Победы. Из-за этого с 20:00 до 4:00 будут перекрыты дороги.
Для транспорта будут закрыты проспект Ленина от Луначарского до Репина, Репина от Ленина до Малышева, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.
На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в центр инспекторы ГИБДД оперативно будут закрывать движение транспорта по Окраинной от Палисадной до Дорожной, по Дорожной от Окраинной до Военной, по Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы, по Патриса Лумумбы от Военной до Московской, по Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, по Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти, по Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, по Репина от Малышева до Ленина, по Малышева от Московской до Репина, по Попова от Московской до Репина.
Из-за репетиции в центре города автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым маршрутам. Сама репетиция начнётся в 22:00.
Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь. Мы также вели прямой эфир с третьей репетиции, когда в центр выехали танки. Тогда командующий ЦВО сам показал военным, как нужно маршировать.
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