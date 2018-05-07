Улицы Екатеринбурга вечером перекроют из-за генеральной репетиции парада Победы

В центре Екатеринбурга сегодня пройдет генеральная репетиция парада Победы. Из-за этого с 20:00 до 4:00 будут перекрыты дороги.

Для транспорта будут закрыты проспект Ленина от Луначарского до Репина, Репина от Ленина до Малышева, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина , Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.

На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в центр инспекторы ГИБДД оперативно будут закрывать движение транспорта по Окраинной от Палисадной до Дорожной, по Дорожной от Окраинной до Военной, по Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы , по Патриса Лумумбы от Военной до Московской, по Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, по Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти , по Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, по Репина от Малышева до Ленина, по Малышева от Московской до Репина, по Попова от Московской до Репина.

Из-за репетиции в центре города автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым маршрутам. Сама репетиция начнётся в 22:00.

Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь. Мы также вели прямой эфир с третьей репетиции, когда в центр выехали танки. Тогда командующий ЦВО сам показал военным, как нужно маршировать.