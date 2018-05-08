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США расширят программу «обучения и оснащения» в Сирии
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США расширят программу «обучения и оснащения» в Сирии 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Американские конгрессмены собираются расширить программу «обучения и оснащения» отрядов вооруженной оппозиции в Сирии, проводимую министерством обороны США. Об этом, как передает ТАСС, говорится в докладе о проекте бюджета Пентагона на 2019 год.
"В этом разделе будет расширяться и модифицироваться раздел 1209 … путем расширения программы «обучения и оснащения» в Сирии, — говорится в документе. — Этот раздел потребует от президента США представить комитетам обороны Конгресса план … в котором будут описаны усилия, которые предпримут Соединенные Штаты для обучения и создания сил, проверенных надлежащим образом".
План, в частности, содержит информацию о мерах по обеспечению подотчетности по оборудованию, которое предоставляется сирийским силам. Кроме того, документ включает указания о том, как оценивать эффективность сил и необходимые условия для определения того, что ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) была «нейтрализована надлежащим образом».
В гарнизоне Ат-Танф находится одна из военных баз США в САР, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной оппозиции для борьбы с ДАИШ. Помимо этого, коалиция во главе с американцами оказывает поддержку так называемым «Сирийским демократическим силам» в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.
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