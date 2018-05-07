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К концу июня в Китайской оптической долине будет построено 20 базовых станций 5G
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К концу июня в Китайской оптической долине будет построено 20 базовых станций 5G 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Ухань, 7 мая /Синьхуа/ — В провинции Хубэй /Центральный Китай/ ускоренными темпами продвигается работа по внедрению в коммерческую эксплуатацию сети 5G. К концу июня в зоне освоения новых и высоких технологий «Дунху» в Ухане, административном центре Хубэя, будут построены первые 20 базовых станций 5G, таким образом появятся условия для начала тестирования сети 5G. Об этом рассказали в хубэйском подразделении компании «Чайна Мобайл».
Как стало известно, в начале этого года Ухань был выбран в качестве одной из экспериментальных площадок «Чайна Мобайл» по внедрению сети 5G. В течение года здесь планируется построить свыше 100 базовых станций 5G. В основном они будут сосредоточены в зоне «Дунху», которую еще называют «Оптической долиной Китая», на набережной Цзянтань в районе Ханькоу и рядом с вокзалом Ханькоу. Больше всего их будет установлено в зоне «Дунху».
По словам менеджера проекта Хуан Вэньцзе, реализация проекта продвигается успешно, уже построено 12 станций, до конца июня осталось построить еще восемь, тогда появятся условия для начала тестирования сети 5G.
Кроме того, в апреле власти Уханя обнародовали план по строительству базовых станций 5G, в рамках которого намечено построить 3000 макро и 27000 микро базовых станций. К 2020 году сеть 5G должна будет охватывать весь город и будет введена в полномасштабную коммерческую эксплуатацию. -0-
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