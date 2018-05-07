В Бурятии пропал двухлетний малыш. СК при поиске обнаружил страшную надпись

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне вечером в Иволгинском районе. Мать мальчика, проживающая в пригородном ДНТ «Эдэм» пошла в гости к своей сестре. Женщина ненадолго оставила ребенка на улице, играть с другими детьми. По происшествии двадцати минут, она вернулась и обнаружила, что ее сына нигде нет. Другие дети, находившиеся на площадке, не заметили когда и в какою сторону ушел мальчик.

«По данным следствия, ДНТ «Эдэм» расположено рядом с рекой Степная Протока. До настоящего времени местонахождение ребенка не известно. Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и координируют работы поисковых групп, допрашивают местных жителей и изымают биологические объекты для проведения соответствующих экспертиз. В ближайшее время на реке будет организована работа водолазов. Чтобы обследователь отдаленные участки вокруг населенного пункта готовится для использования беспилотное летательное устройство.

Поисками малыша занимаются не только сотрудники правоохранительных служб, но и неравнодушные граждане. К тому же на берегу реки, следователи обнаружили страшную надпись: «умрет»: «Сейчас следователи устанавливают, кто ее сделал и имеет ли она отношение к исчезновению мальчика», — цитируют РИА «Новости» представителя республиканского СУСК Дмитрия Столярова

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