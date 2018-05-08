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В Бурятии отрицают, что надпись «Умрет» имеет отношение к пропаже двухлетнего мальчика
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В Бурятии отрицают, что надпись «Умрет» имеет отношение к пропаже двухлетнего мальчика 

Newsru.com 58 минут назад
Фото: Newsru.com
Сотрудники правоохранительных органов Бурятии продолжают
поиски малолетнего ребенка. Первоначально предполагалось, что рядом с местом предполагаемого похищения мальчика преступники оставили надпись «Умрет», однако следователи выяснили, что зловещее послание и пропажа малыша никак не связаны.
"Проверили: надпись не имеет отношения к исчезновению ребенка", — приводит
РИА «Новости»
слова официального представителя республиканского управления СК РФ Дмитрия Столярова.
Напомним, двухлетний Дамир С. пропал 6 мая вечером в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Эдем», расположенном в селе Поселье Иволгинского района. Мать мальчика пошла в гости к сестре, оставив сына на улице возле дома играть с другими детьми. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла на улицу и обнаружила, что ее сына нигде нет. Другие дети не заметили, когда и куда ушел малыш.
Так как ДНТ «Эдем» находится рядом со Степной Протокой, поиски были развернуты на берегу этой реки. Служебно-разыскная собака не смогла взять след мальчика.
Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись «Умрет».
Уголовное дело возбудили по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего"), сообщает
"Версия". В поисках Дамира участвуют следователи, полицейские, волонтеры и сотрудники администрации. К утру 7 мая только добровольцев из числа местных жителей было около 400. Среди волонтеров оказались и те, кто фактически сбежал из дома. Одна 17-летняя девушка призналась, что не сказала матери о том, что приехала в Поселье. «А то ругаться будет», — добавила она.
Следователи координируют работы поисковых групп, опросили около 300 местных жителей, изъяли биологические объекты для проведения экспертиз. К поискам привлекают водолазов. Для обследования территории планируется использовать беспилотник, пишет
"Байкал Daily"
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