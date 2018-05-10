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Найден мальчик, на месте пропажи которого была страшная надпись
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Найден мальчик, на месте пропажи которого была страшная надпись 

Рамблер 1 час назад
Фото: БайкалФинанс
Пропавший в Бурятии двухлетний мальчик найден мертвым, сообщает пресс-служба местного управления Министерства внутренних дел.
Нынешним утром рыбаки обнаружили тело ребенка на косе в районе села Старое Татаурово.
Двухлетний мальчик пропал в воскресенье. В тот день он с матерью навещал сестру женщины в Иволгинском районе республики. Мать находилась в доме, а сам он играл на улице с другими детьми. Через 20 минут женщина обнаружила исчезновение сына.
Другие дети рассказали, что не видели, куда ушел ребенок, а прибывшие на место правоохранители не обнаружили никаких его следов, однако нашли на берегу находящейся неподалеку реки Степная протока надпись «умрет».
Позже им удалось выяснить, что надпись не была «посланием» и никак не связана с пропажей ребенка.
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