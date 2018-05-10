Найден мальчик, на месте пропажи которого была страшная надпись

Нынешним утром рыбаки обнаружили тело ребенка на косе в районе села Старое Татаурово.

Двухлетний мальчик пропал в воскресенье. В тот день он с матерью навещал сестру женщины в Иволгинском районе республики. Мать находилась в доме, а сам он играл на улице с другими детьми. Через 20 минут женщина обнаружила исчезновение сына.

Другие дети рассказали, что не видели, куда ушел ребенок, а прибывшие на место правоохранители не обнаружили никаких его следов, однако нашли на берегу находящейся неподалеку реки Степная протока надпись «умрет».

Позже им удалось выяснить, что надпись не была «посланием» и никак не связана с пропажей ребенка.