Двухлетний мальчик пропал в Бурятии. Единственный след — зловещая надпись

Двухлетний мальчик бесследно пропал с территории дачного товарищества в Иволгинском районе Бурятии . Его мать ненадолго зашла в гости к сестре, оставив малыша под присмотром девятилетнего брата. Когда она вернулась, ребенка нигде не было, а другие дети не заметили, куда он пропал. Рядом с местом исчезновения была обнаружена надпись «Умрет».

Пропажа Дамира

Двухлетний Дамир Сагдеев ушел из дачного дома в ДНТ «Эдэм» в Иволгинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка полиции. По данным правоохранителей, мальчик пропал 6 мая около 18:00. Розыск пропавшего ребенка находится на личном контроле у главы регионального ведомства Олега Кудинова . Как рассказал «360» отец мальчика Айнур Сагдеев, сын под присмотром старшего брата играл на придомовой территории возле ограды.

Ребенок играл у ограды дома, пропал вчера вечером. За ним присматривал старший девятилетний брат. Сейчас его ищут

— Айнур Сагдеев.

Расспросы старшего сына пока ничего не принесли: мальчик не говорит, что произошло на улице. В настоящее время ему ищут психолога, который сможет наладить с ребенком контакт и восстановит картину произошедшего. За прошедшее с момента пропажи время волонтеры местного отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и правоохранители обошли около 226 домов товарищества и опросили свыше 300 жителей ДНТ. Также были обследованы близлежащие стройки и русло протекающей неподалеку протоки Степной реки Селенги.

Помимо волонтеров и полицейских, поиском Дамира занимаются работники местной администрации, Гурульбинской средней школы, психологи и сотрудники Следственного комитета России

Уголовное дело

Из-за пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. По данным ведомства, мать с детьми пришла в гости к сестре. Женщина оставила двухлетнего Дамира с другими детьми, играющими на улице, у дома родственницы.

Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла наружу. Сына нигде не было. Другие дети не заметили, когда и куда ушел мальчик. До настоящего времени местонахождение ребенка не известно

— пресс-служба СКР.

Место происшествия обследовала служебная собака, однако взять след не смогла. На берегу реки у ДНТ следов мальчика также не нашли. Рядом с предполагаемым местом пропажи правоохранители обнаружили надпись «Умрет», рассказал «360» официальный представитель республиканского СУСК Дмитрий Столяров . В настоящее время выясняется, связано ли это с исчезновением Дамира.

Следователи наши допрашивают жителей населенного пункта, выясняют, кто из них мог видеть ребенка. Следователи-криминалисты исследуют близлежащие водоемы при помощи технических средств. Мы надеемся найти ребенка живым, прикладываем все силы к этому

— Дмитрий Столяров.

В настоящее время для обследования русла реки и отдаленных от ДНТ территорий сотрудники ведомства задействовали беспилотник. Позднее дно водоема начнут обследовать водолазы. Также следователи продолжают опросы жителей и «изымают биологические объекты» для проведения экспертиз.