Вальдшнепы вьют гнезда в лесах под Новосибирском

В Сибири остаются не так много представителей этого вида — в среднем, одна птица на квадратный километр. Селятся пернатые, в основном, на болотах, питаются ягодами и семенами, охотятся ночью. Известна особенность самок вальдшнепа — переносить птенцов на дальние расстояния в случае опасности. Кроме того, птицы исполняют красивые брачные танцы, увидеть которые можно именно сейчас.