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Вальдшнепы вьют гнезда в лесах под Новосибирском
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Вальдшнепы вьют гнезда в лесах под Новосибирском 

Все новости Новосибирской области 19 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Сибири остаются не так много представителей этого вида — в среднем, одна птица на квадратный километр. Селятся пернатые, в основном, на болотах, питаются ягодами и семенами, охотятся ночью. Известна особенность самок вальдшнепа — переносить птенцов на дальние расстояния в случае опасности. Кроме того, птицы исполняют красивые брачные танцы, увидеть которые можно именно сейчас.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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