Челябинке, получившей травму на фейерверке в День Победы, отказали в компенсации

Курчатовский райсуд отказал в компенсации челябинке, пострадавшей во время фейерверка 9 мая прошлого года. Женщина утверждала, что ей в грудь попал осколок снаряда, и попросила взыскать с организатора салюта — ООО «Фейерверк» и мэрии 200 тысяч рублей. Подробности — в материале 74.ru.

Вечером 9 мая 2017 года, по утверждению Светланы Апанасенко, один из снарядов праздничного фейерверка разорвался в толпе зрителей и ударил её в грудь, а также повредил иномарку. Инцидент произошёл на улице Братьев Кашириных в 10—15 метрах от поворота на Свердловский проспект. Автовладелец оценил ущерб в 30 тысяч рублей. Вместе с женщиной они обратились в правоохранительные органы . Но в возбуждении уголовного дела им отказали, посоветовав обратиться с иском в суд. Это сделала только женщина.

За моральный ущерб от травмы груди, обширную гематому и последующее лечение челябинка запросила 200 тысяч рублей, ещё 10 тысяч — на компенсацию расходов по оплате услуг представителя. Взыскать эти деньги потребовала солидарно с организатора салюта — управления культуры администрации Челябинска и исполнителя — ООО «Фейерверк». Рассмотривать иск Курчатовский районный суд начал 12 февраля.

Салют взорвался под машиной

— Истец считал, что организатор и исполнитель фейерверка не обеспечили соблюдение противопожарных и санитарных правил, а также техники безопасности, — сообщила консультант Курчатовского райсуда Наталья Наумова . — В результате чего женщина получила телесные повреждения, испытывала физические и нравственные страдания, размер которых оценила в 200 тысяч рублей.

Представитель ООО «Фейерверк» Ростислав Шумилов в судебном заседании с её требованиями не согласился.

— Он попросил суд отказать в удовлетворении иска, поскольку при исполнении салюта компания соблюдала все нормы безопасности и использовала только сертифицированную пиротехническую продукцию, запуск которой не находится в причинной связи с причинением телесных повреждений истцу, — объяснила представитель суда. — Он указал, что Светлана Апанасенко находилась более чем в 200 метрах от ближайших пусковых маркир, то есть, в зоне безопасности. А опасная зона ограничивалась 80 метрами от центра запуска пиротехники, что исключало попадание на истца элементов пиротехнических изделий.

Представитель управления культуры администрации Челябинска в суд не явился.

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В судебном заседании установлено, что праздничный фейерверк проводился в соответствии с техзаданием, в котором указано наименование и описание пиротехники, их количество, высота подъёма, калибр. По представленным сертификатам соответствия, использованная «Фейерверком» пиротехника соответствует требованиям безопасности. У компании есть лицензия на разработку, производство, испытание и хранение пиротехники. Салют проводили специально обученные люди со свидетельствами пиротехников.

— Выслушав свидетелей и оценив представленные доказательства, суд пришёл к выводу, что требования пожарной безопасности и соблюдение безопасных норм при проведении салюта 9 Мая 2017 года были соблюдены, — говорится в решении суда. — Показания истца и свидетелей с её стороны однозначно не подтверждают, что посторонний предмет ударил Апанасенко именно в результате организации салюта ответчиками. А момент попадания постороннего предмета в тело истца никто не видел. Суд полагает, что истец не представил достаточное количество доказательств, свидетельствующих о том, что вред здоровью причинён в результате салюта.

— 26 марта в удовлетворении иска Светланы Апанасенко к управлению культуры Челябинска и ООО «Фейерверк» о компенсации морального вреда было отказано. Решение в полном объёме изготовлено 4 мая, — заключила Наталья Наумова.

Наш сайт побеседовал с женщиной. Она сказала, что подавать апелляцию не будет, потому что устала от давления со стороны и хочет только спокойствия.

После салюта в 2017 год представитель организатора праздничного салюта ООО «Фейерверк» Ростислав Шумилов заявил 74.ru, что компания готова возместить и моральный, и материальный вред горожанам, но только если вина компании будет доказана. Он также не исключил, что петарду или какое-то другое пиротехническое изделие запустил кто-то из толпы. От комментариев на этот раз он отказался, сославшись на решение суда о невиновности ООО «Фейерверк».

В этом году разноцветные залпы в честь Дня Победы в небо над Челябинском вновь запустит компания «Фейерверк».

— В 2018 году управление культуры администрации Челябинска провело электронный аукцион на оказание услуги по проведению праздничного фейерверка, посвященного 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал 74.ru начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров . — Заявки принимались с 21 по 29 марта. К окончанию срока поучаствовать решилось только ООО «Фейерверк». Аукцион признан несостоявшимся. Но поскольку заявка компании «Фейерверк» соответствовала требованиям закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, с фирмой был заключён муниципальный контракт. Сумма контракта составила один миллион рублей.

9 мая салют будет с эффектом 3D из нескольких тысяч залпов. Он продлится 10 минут. Музыки не будет, зато используют новые технологии, благодаря которым фейерверк не потеряет своей красочности даже в снег. Об этом Дмитрий Назаров сообщил в минувшую пятницу.