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Пони и осла закормили до полусмерти в сахалинском зоопарке
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Пони и осла закормили до полусмерти в сахалинском зоопарке 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Домашний осел и шетлендский пони едва не погибли от переедания в зоопарке Южно-Сахалинска. Животных перекормили посетители, сообщается на официальном сайте.
Как отметили в администрации зоопарка, с прошлого года на его территории ввели услугу по продаже специальных сбалансированных кормовых наборов для кормления зверей, но гости ежедневно приносят с собой огромное количество продуктов.
«К примеру, 1 мая только возле вольера лошадей за один день набралось 20 килограммов, что превышает норму рациона животного в несколько раз! Среди «гостинцев» — очистки картофеля, белый хлеб с плесенью, груши, свекла и другие запрещенные продукты, которые могут привести к гибели животных», — говорится на сайте.
Администраторы зоопарка попросили посетителей не приносить с собой еду.
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