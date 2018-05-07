Поисковики выяснили историю крушения бомбардировщика в Приморье в 1942 году

ВЛАДИВОСТОК , 7 мая — РИА Новости . Поисковики объединения «Авиапоиск» Приморского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» установили обстоятельства крушения в Приморье в 1942 году бомбардировщика Пе-2, обломки которого подняли в 2017 году, и личности его экипажа, сообщает региональная организация.

В ноябре 2017 года сообщалось, что поисковики подняли из болота в Приморье пикирующий бомбардировщик Пе-2. Тогда предположили, что самолет потерпел крушение в 1945 году. На глубине около трех метров были обнаружены фрагменты машины и останки стрелка-радиста. При изучении найденных бумаг установлено, что погибший — Л. Конычев. Также из документов стали известны маршруты полетов, в том числе фигурировала станция Сейсин — ее и одноименный порт на территории Северной Кореи в августе 1945 года штурмовали советские войска при поддержке авиации. Останков летчика и штурмана обнаружено не было.

Поисковики отмечают, что почти полгода шла работа по идентификации авиаторов Пе-2, проверялись архивы. И только на днях — перед празднованием Дня Победы — пришли документы, где подробно изложены обстоятельства катастрофы и имена всех членов экипажа. Установлено, что в июне 1942 года самолет Пе-2, пилотируемый капитаном Александром Леоновым , с аэродрома Варфоломеевка вылетел на полигон. Тогда произошла неполадка, полет был прекращен, после чего заменили винтомоторную группу.

"Двадцать девятого июня капитан Леонов вылетел на опробование заменённой материальной части в воздухе. По наблюдению с земли, на первом заходе на пикирование с высоты 3000 метров самолет сразу же вышел из угла и встал в горизонтальный полет. В течение 10-15 секунд с самолета был сброшен колпак летчика. При этом сразу же появилось облако дыма, и самолет резко воспламенился. Штурман самолета старший лейтенант Коробов Иван Иванович выбросился с парашютом, остался жив и с ожогами 2-й степени был доставлен в Новосысоевский военный госпиталь. Летчик капитан Леонов также выбросился с парашютом, но зацепился за самолет и был убит в воздухе винтом", — говорится в сообщении.

Стрелок-радист старшина Мирон Конычев остался в самолете, который перешёл в отвесное пикирование и врезался в землю.

Сведений о захоронении останков летчика и стрелка-радиста в архиве не содержится, как и биографических сведений о Конычеве. Спасшийся штурман Коробов дослужился до звания майора, участвовал в войне с Японией , был награждён Орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги» и умер в возрасте 37 лет. Капитан Леонов участвовал в боях на озере Хасан в августе 1938 года.

Сейчас поисковики ищут родственников капитана Леонова и старшины Конычева. Останки радиста планируется захоронить в июне. Вскоре в музее регионального отделения «Поискового движения России» выставят планшет с документами, парашют и пулемет Мирона Конычева.