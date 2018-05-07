Российско-японское сотрудничество. Япония не участвует в строительстве дальневосточного аэропорта

2 мая стало известно, что Россия отвергла японское предложение о совместной модернизации хабаровского аэропорта . Это один из центральных проектов экономического сотрудничества, продвигаемого правительствами России и Японии . Об этом сообщили российские и японские источники. Получившая заказ на строительство нового внутреннего терминала турецкая компания приступила к работам в марте. Есть опасность, что и в дальнейшем модернизация будет проходить без участия Японии.

Модернизация аэропорта Хабаровска, центрального города Дальнего Востока, важный проект плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ , который стремится добиться развития переговоров по «северным территориям», президенту Путину в 2016 году. Таким образом, Япония, которая хочет продемонстрировать свою значимость в связи с развитием Дальнего Востока, оступилась.

По информации заинтересованных лиц, доля российской стороны в этом проекте составляет 51%, а японской, состоящей из компаний «Содзицу», Japan Airport Terminal и JOIN, — 49%. Проект, заключающийся в строительстве нового терминала и управлении им, поддержало министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В декабре 2016 года японская сторона подписала протокол о намерениях с «Хабаровскими авиалиниями», а в апреле 2017 года было заключено соглашение о строительстве нового терминала. В декабре 2017 года местный губернатор заявил: «Переговоры с японскими компаниями завершены. Мы обсуждаем структуру капитала». Предполагалось, что Япония точно примет участие в этом проекте.

Тем не менее в феврале этого года российская сторона приняла решение, что сумму на строительство нового терминала в размере 3,9 миллиарда рублей выделят правительственный Фонд развития Дальнего Востока и банк ВТБ . То есть она отказалась от японских инвестиций.

«Я слышал, что предложение российской стороны было лучше японского проекта», — заявил вице-премьер России Юрий Трутнев , отвечающий за развитие Дальнего Востока, на церемонии начала строительства нового терминала, прошедшей в марте. Существует возможность, что российская сторона отдала приоритет срокам строительства и отказалась от услуг японских компаний, которых беспокоила окупаемость проекта.

Также планируется обновить международный терминал и построить торговый центр. «Мы приветствуем участие японской стороны. Сейчас ведутся переговоры», — отмечает представитель аэропорта. Между тем компания «Соджицу» подчеркнула, что поскольку она является частным предприятием, ей необходима прибыль, несмотря на то, что она подтвердила факт отказа от японского инвестиционного проекта, заявив, что она ведет переговоры об участии в управлении.

Сложно участвовать без прибыли (Заявление отдела информации «Содзицу»)

Мы заключили соглашение об инвестировании строительства Хабаровского аэропорта, однако российская сторона не приняла наш проект. Что касается самих строительных работ, то мы не приняли участия в тендере, поскольку решили, что проиграем компаниям, имеющим опыт работы в России. В настоящее время мы ведем переговоры с администрацией аэропорта об участии в управлении. Мы думаем, что российский вице-премьер выразил недовольство японским инвестиционным проектом, поскольку он был обеспокоен тем, что на обсуждение ушло слишком много времени и не было никакого развития ситуации. Проект модернизации аэропорта входит в российско-японский план экономического сотрудничества из восьми пунктов. Скорее всего правительства обеих стран хотят добиться реальных результатов. Японские власти также требуют от нас принять участие в этом проекте, однако мы — частная компания, и мы не можем работать без прибыли.

Российско-японский план экономического сотрудничества из восьми пунктов

Премьер Абэ предложил президенту Путину этот план в мае 2016 года в попытке подготовить почву для урегулирования проблемы «северных территорий». Соглашение по нему было достигнуто в декабре того же года. План состоит из таких областей, как медицина, развитие городов, малый и средний бизнес, энергетика, повышение производительности, развитие дальневосточной промышленности, передовые технологии и расширение контактов между россиянами и японцами. Модернизация Хабаровского аэропорта является одним из основных проектов развития дальневосточной промышленности.