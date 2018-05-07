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Торжественное заседание Совета ветеранов прошло в Приморье
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Торжественное заседание Совета ветеранов прошло в Приморье 

Primpress 50 минут назад
Фото: Primpress
В преддверии Дня Победы в приморском Артеме состоялось торжественное заседание Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает PRIMPRESS.
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