Предприниматели «Солнечного» в Новом Уренгое подчитывают убытки и не верят никому

Как писал «Красный Север», самый крупный на Ямале торговый центр прекратил работу из-за нарушений требований пожарной безопасности, потом представители антикризисного менеджмента ТЦ заверили, что тот откроется снова в ближайшие дни.

Однако люди до сих пор в недоумении от бездействия кризисных менеджеров

— Никто с нами так и не встретился, не вручил каких-либо документов или постановлений, уведомляющих о причинах закрытия центра, — рассказывает одна из арендаторов. — Слухи ходят разные, но хотелось бы понять, что ждет нас дальше и кто нам возместит дни простоя?

По предварительным расчетам, ежедневно предприниматели теряют более десяти тысяч рублей в день, а крупные сетевики от Ив Роше или Этуаль только за сутки потеряли более 600 тысяч.

Местные же бизнесмены, которые из собственного кармана на ремонт и обустройство выделенной торговой площади в ТЦ «Солнечный» выложили более миллиона рублей, сокрушаются, подсчитывая убытки.

— Каждый из представителей администрации говорит свое, а мы уже никому не верим, — возмущается предприниматель Татьяна. — Ведь и аренда не из дешевых, скажем так, заоблачная. Но мы же надеялись, что все перекроем за счет покупателей центра, особенно в праздничные дни…

Где же сегодня торгуют предприниматели закрытых торговых площадей ТЦ «Солнечный»?

— А нигде! Кто по домам сидит, кто-то ушел в онлайн-торговлю. Единицы имеют вторую точку, где продолжают работать, — расстраивается Елена, одна из первых предпринимательниц города. — Я же осталась на пенсии в 18 тысяч рублей, лишившись практически всех своих сбережений, вложенных в товар, и возможности вести бизнес дальше. Остается ждать хоть каких-то объяснений, как со стороны правоохранительных органов , так и от управленцев.

Пока же «Солнечный» закрыт, но, по нашим источникам, внутри кипит жизнь — ежедневно проводится влажная уборка, с крыш убирают снег и охрана продолжает следить за порядком по всему периметру здания.