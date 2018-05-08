В Самаре 5 тыс. человек возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли около пяти тысяч человек. Это ветераны ВОВ, Герои Отечества, почетные граждане области, представители региональной и муниципальной власти, общественники, представители всех партийных сил, сотрудники правоохранительных органов , граждане Самарской области

Перед ветеранами Великой Отечественной войны представители самарского всероссийского патриотического общественного движения «Юнармия» дали обещание быть достойными примера их мужества и героизма.

"Мы гордимся подвигом наших предков, отстоявших право на жизнь. Мы будем бережно хранить память о героическом подвиге целого народа, который ценой великих усилий и потерь подарил нам жизнь, — поклялись юнармейцы. — Мы всегда будем отстаивать интересы нашей России . Обещаем добросовестно овладевать знаниями, честно трудиться на благо нашей Родины. Клянемся!".

Следом за ними к горельефу цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны: Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, полный ковалер ордена «Славы» Иван Егоров , председатель Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Тамара Короткевич и другие. После была объявлена минута молчания. Несколько тысяч человек склонили головы в полной тишине, чтя память погибших в Великой войне.

Торжественная церемония продолжалась около двух часов. Каждый, кто присутствовал на площади, возложил красную гвоздику к Вечному огню.

Ученица школы № 45, член юнармейского отряда «Кадет-45» Руслана Макарова считает, что молодое поколение должно чтить память участников Великой войны. «Благодаря нашим предкам мы живем сейчас в мирное время. И это их заслуга. Мы, юнармейцы, считаем своим долгом сохранять память о всех героях России», — поделилась девушка.

"В войне участвовали все национальности. Это праздник всего народа, он объединяет нас, дает надежду нам на то, что Россия встала с колен и будет великой всегда", — поделился своими эмоциями председатель Самарского межрегионального центра Василия Шукшина Геннадий Матюхин.

Ветеран Великой Отечественной войны Константин Марковский рассказал корреспонденту ВН, что в свои 13 лет он твердо принял решение пойти на фронт в партизанский отряд вместе со старшими братьями. Но судьба сложилась так, что войны из трех братьев вернулся только он.

"Этот день — великая память! Сегодня буквально вся страна усеяна могилами погибших. И те, кто ушел от нас, должны знать, что живые про них не забывают", — сказал Константин Марковский.