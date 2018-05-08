В Самаре 5 тыс. человек возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне 

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли около пяти тысяч человек. Это ветераны ВОВ, Герои Отечества, почетные граждане области, представители региональной и муниципальной власти, общественники, представители всех партийных сил, сотрудники правоохранительных органов, граждане Самарской области.
Перед ветеранами Великой Отечественной войны представители самарского всероссийского патриотического общественного движения «Юнармия» дали обещание быть достойными примера их мужества и героизма.
"Мы гордимся подвигом наших предков, отстоявших право на жизнь. Мы будем бережно хранить память о героическом подвиге целого народа, который ценой великих усилий и потерь подарил нам жизнь, — поклялись юнармейцы. — Мы всегда будем отстаивать интересы нашей России. Обещаем добросовестно овладевать знаниями, честно трудиться на благо нашей Родины. Клянемся!".
Первыми цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложили глава региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, вице-губернаторы Самарской области, представители Самарской губернской думы, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин.
Следом за ними к горельефу цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны: Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, полный ковалер ордена «Славы» Иван Егоров, председатель Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Тамара Короткевич и другие. После была объявлена минута молчания. Несколько тысяч человек склонили головы в полной тишине, чтя память погибших в Великой войне.
Торжественная церемония продолжалась около двух часов. Каждый, кто присутствовал на площади, возложил красную гвоздику к Вечному огню.
Ученица школы № 45, член юнармейского отряда «Кадет-45» Руслана Макарова считает, что молодое поколение должно чтить память участников Великой войны. «Благодаря нашим предкам мы живем сейчас в мирное время. И это их заслуга. Мы, юнармейцы, считаем своим долгом сохранять память о всех героях России», — поделилась девушка.
"В войне участвовали все национальности. Это праздник всего народа, он объединяет нас, дает надежду нам на то, что Россия встала с колен и будет великой всегда", — поделился своими эмоциями председатель Самарского межрегионального центра Василия Шукшина Геннадий Матюхин.
Ветеран Великой Отечественной войны Константин Марковский рассказал корреспонденту ВН, что в свои 13 лет он твердо принял решение пойти на фронт в партизанский отряд вместе со старшими братьями. Но судьба сложилась так, что войны из трех братьев вернулся только он.
"Этот день — великая память! Сегодня буквально вся страна усеяна могилами погибших. И те, кто ушел от нас, должны знать, что живые про них не забывают", — сказал Константин Марковский.