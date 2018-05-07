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Ребята из «ЭПИ» почтили память погибших в ВОВ у мемориального камня на Стандартной
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Ребята из «ЭПИ» почтили память погибших в ВОВ у мемориального камня на Стандартной 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В субботу, 5 мая, активисты общественного объединения юношества и молодежи из музыкально-эстетического центра «ЭПИ» Алтуфьевского района собрались у памятного камня, установленного в память о жителях поселка при ж/д станции Бескудниково, погибших в годы ВОВ. Об этом рассказала заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко.
— К нам присоединились наши ветераны и жители района. Звучали стихи, собравшиеся почтили минутой молчания память погибших земляков, в честь которых установлен этот камень. Труженица тыла Валентина Бирюкова выступила с обращением к нашей молодежи. Победа — одна на всех! — отметила Ольга Логвиненко.
Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1. (то)
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