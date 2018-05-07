Бессмертный полк 9 Мая 2018 в Новосибирске — место и время сбора

«Не превращайте шествие в маскарад»

Организаторы призывают с пониманием отнестись к работе полиции по обеспечению безопасности.

«Тем, кто хочет успеть и полюбоваться на Парад, пройтись в «Бессмертном полку», не стоит пытаться пролезть в уже сформированную колонну, — поясняет координатор акции Ирина Рудковская. — Надо понимать, что голова колонны на тот момент уже выстроена. Обычно полицейские в таком случае просят пройти метров на 100-200 назад, и там присоединиться к шествию. Очень удобно это сделать со стороны метро «Октябрьская».

Горожан призвали не превращать шествие в маскарад, и не перегибать палку с военными нарядами для детей. «Важно, чтобы ребенок понимал: гимнастерка — это не аксессуар, и главное — не то, во что он одет, а то, что у него в голове и сердце», — отмечают координаторы.

Изготовить штендер для «Бессмертного полка» стоит в среднем около 550 рублей. Некоторые компании будут работать даже 9 мая, чтобы успеть обслужить все заказы. Но если вы не успели заказать транспарант, можно сделать его самому. Некоторые встают в колонну с обычной фотокарточкой в рамке или приколотой к груди. Присоединиться к акции можно, даже если в семье никто не воевал, или данных не сохранилось.

Собрано более 400 тысяч историй и фотографий

В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» в Новосибирске приняли участие около 250 человек. Подсчеты достаточно точные, и проводились с использованием видеосъемки, методом подсчета коробок и линеек, количество человек в которых на протяжении всей колонны примерно одинаковое. В этом году только волонтеров, обеспечивающих безопасность и порядок шествия, будет около 5 тысяч человек.

«Никакой предварительной регистрации для участия в шествии «Бессмертного полка» не требуется, — продолжает Ирина Рудковская. — Но, если судить по количеству звонков и сообщений на сайте, где люди рассказывают историю о своих солдатах, можно судить, что интерес к акции не меньше, чем в прошлом году. Сейчас на сайте moypolk.ru уже более 400 тысяч историй и фотографий солдат и тружеников тыла. В том числе, там можно посмотреть истории солдат из районов Новосибирской области , где также пройдет акция.

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Репетиция Парада Победы в этом году пройдет 5 мая в субботу, и займет два вечера в будни — 7 и 8 мая. Где и как долго будут перекрыты улицы, читайте на нашем сайте. 9 мая город тоже будет похож на лабиринт из перекрытых улиц, закроют метро на площади Ленина.

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