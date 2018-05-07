На Чукотку в рамках северного завоза доставят 8,6 тыс. тонн продовольствия в 2018 году

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Три предприятия доставят на Чукотку 8,6 тыс. тонн продовольствия в рамках северного завоза 2018 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник заместитель начальника регионального департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Валерий Козлов.

"Уровень завозимого продовольствия останется на уровне прошлого года и составит 8,6 тыс. тонн. Вести завоз по-прежнему будут вести три предприятия", — сказал собеседник агентства.

Самую большую часть продовольствия доставит государственное предприятие «Чукотская оптовая торговля», зона ответственности которого — села Анадырского, Чукотского районов и Провиденского городского округа. Предприятие доставит 5,3 тыс. тонн продовольствия. Сейчас компания ведет подбор поставщиков и заключает договоры на фрахт морских судов. Всего будет выполнено пять рейсов из Владивостока

Из Архангельска Певек планируется два захода судов с продовольственным грузом. Он предназначен для двух муниципальных предприятий — Чаунской и Билибинской торговой компаний. Первое судно уже находится под загрузкой в Архангельске.

Третье предприятие — ООО «Залив Креста» завезет 1,8 тыс. тонн продуктов для населенных пунктов городского округа Эгвекинот. Все грузы будут первоначально отправлены на Чукотку из Владивостока морем.