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На Чукотке в два раза увеличат поставки местной тушенки из оленины в северный завоз
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На Чукотке в два раза увеличат поставки местной тушенки из оленины в северный завоз 

ТАСС 1 час назад
Фото: Дальний Восток
ТАСС, 8 мая. Государственное предприятие «Чукотская оптовая торговля» (главный поставщик продовольствия в округе) в нынешнюю летнюю навигацию в два раза увеличит поставки местных тушенки из оленины и каш с мясом по населенным пунктам региона. Такое увеличение станет возможным благодаря снижению цен на электроэнергию для промышленных потребителей, сообщил ТАСС во вторник заместитель директора предприятия Олег Губиев.
"В прошлом году мы завозили пробную партию в 50 тыс. банок. Сейчас благодаря снижению энерготарифа и включению данной продукции в число социально значимой мы изготовим и развезем по населенным пунктам Чукотки уже 100 тыс. банок", — сказал собеседник агентства.
Тушенка из оленины и каши (рисовая, перловая и гречневая), которые производит предприятие, вошли в список субсидируемых правительством в прошлом году. Сейчас стоимость одной банки тушеной оленины составляет 125 рублей, а каши — 120. До снижения энерготарифа и включения продукции в список социально значимой ее цена была 200 и 180 рублей соответственно. Продукты включены в список социально значимых в рамках развития продовольственной безопасности региона.
Сейчас на предприятии началось производство продукции. Необходимое количество банок будет готово в середине лета, а первая партия поступит в национальные села восточной Чукотки. Затем груз отправится в Певек, а последние партии уйдут в села Анадырского района и окружную столицу — Анадырь. Производится тушенка и каша из местной оленины. Ее поставляет сельхозпредприятие «Амгуэма», которое работает около одноименного села в городском округе Эгвекинот.
Навигация и северный завоз начинается на Чукотке с первого июня и длится до середины октября. —0—снс/кнз
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