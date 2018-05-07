Как пустынные горные склоны постепенно превращаются в плодородные террасные поля

Шицзячжуан, 6 мая / Синьхуа / — В 2015 году компания по развитию сельского хозяйства и освоению целинных земель «Юшунь» из городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ приступила к рекультивации и комплескному освоению горных пустырей площадью около 1670 га в горах Цзигуаньшань на территории поселка Цзюбайху уезда Луаньсянь. Спустя 3 года упорных трудов удалось рекультивировать более 530 га пустырей, обустроить более 130 га высокостандартных террасных полей, посадить 85 тыс. фруктовых деревьев. Некогда пустынные горы превратились в образцовую зону комплексного освоения горных районов, в которой осуществляется интегрированное развитие органического овощеводства и плодоводства, животноводства с местной спецификой, экологической рекультивации, ландшафтного туризма.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В 2015 году компания по развитию сельского хозяйства и освоению целинных земель «Юшунь» из городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ приступила к рекультивации и комплескному освоению горных пустырей площадью около 1670 га в горах Цзигуаньшань на территории поселка Цзюбайху уезда Луаньсянь. Спустя 3 года упорных трудов удалось рекультивировать более 530 га пустырей, обустроить более 130 га высокостандартных террасных полей, посадить 85 тыс. фруктовых деревьев. Некогда пустынные горы превратились в образцовую зону комплексного освоения горных районов, в которой осуществляется интегрированное развитие органического овощеводства и плодоводства, животноводства с местной спецификой, экологической рекультивации, ландшафтного туризма.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В 2015 году компания по развитию сельского хозяйства и освоению целинных земель «Юшунь» из городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ приступила к рекультивации и комплескному освоению горных пустырей площадью около 1670 га в горах Цзигуаньшань на территории поселка Цзюбайху уезда Луаньсянь. Спустя 3 года упорных трудов удалось рекультивировать более 530 га пустырей, обустроить более 130 га высокостандартных террасных полей, посадить 85 тыс. фруктовых деревьев. Некогда пустынные горы превратились в образцовую зону комплексного освоения горных районов, в которой осуществляется интегрированное развитие органического овощеводства и плодоводства, животноводства с местной спецификой, экологической рекультивации, ландшафтного туризма.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В 2015 году компания по развитию сельского хозяйства и освоению целинных земель «Юшунь» из городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ приступила к рекультивации и комплескному освоению горных пустырей площадью около 1670 га в горах Цзигуаньшань на территории поселка Цзюбайху уезда Луаньсянь. Спустя 3 года упорных трудов удалось рекультивировать более 530 га пустырей, обустроить более 130 га высокостандартных террасных полей, посадить 85 тыс. фруктовых деревьев. Некогда пустынные горы превратились в образцовую зону комплексного освоения горных районов, в которой осуществляется интегрированное развитие органического овощеводства и плодоводства, животноводства с местной спецификой, экологической рекультивации, ландшафтного туризма.