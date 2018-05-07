Проведена научно-техническая экспертиза разработанного Китаем 10-гигабитного сетевого контроллера

Пекин, 6 мая / Синьхуа / — 5 мая Китайский институт управления и контроля провел научно-техническую экспертизу 10-гигабитного интеллектуального сетевого контроллера «Шаньсюнь». 10-гигабитный интеллектуальный сетевой контроллер «Шаньсюнь», разработанный пекинской научно-технической компанией NETSWIFT, является центральным компонентом вычислительных и запоминающих устройств. Его главная функция состоит в контроле и обработке ввода-вывода данных во время подключения устройства к сети. Как считают ведущие ученые и специалисты, этот первый самостоятельно разработанный Китаем 10-гигабитный чип-контроллер сети Ethernet промышленного класса имеет крайне важное значение в плане прекращения монополии иностранных производителей и обеспечения национальной информационной независимости.

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая Китайский институт управления и контроля провел научно-техническую экспертизу 10-гигабитного интеллектуального сетевого контроллера «Шаньсюнь». 10-гигабитный интеллектуальный сетевой контроллер «Шаньсюнь», разработанный пекинской научно-технической компанией NETSWIFT, является центральным компонентом вычислительных и запоминающих устройств. Его главная функция состоит в контроле и обработке ввода-вывода данных во время подключения устройства к сети. Как считают ведущие ученые и специалисты, этот первый самостоятельно разработанный Китаем 10-гигабитный чип-контроллер сети Ethernet промышленного класса имеет крайне важное значение в плане прекращения монополии иностранных производителей и обеспечения национальной информационной независимости.

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая Китайский институт управления и контроля провел научно-техническую экспертизу 10-гигабитного интеллектуального сетевого контроллера «Шаньсюнь». 10-гигабитный интеллектуальный сетевой контроллер «Шаньсюнь», разработанный пекинской научно-технической компанией NETSWIFT, является центральным компонентом вычислительных и запоминающих устройств. Его главная функция состоит в контроле и обработке ввода-вывода данных во время подключения устройства к сети. Как считают ведущие ученые и специалисты, этот первый самостоятельно разработанный Китаем 10-гигабитный чип-контроллер сети Ethernet промышленного класса имеет крайне важное значение в плане прекращения монополии иностранных производителей и обеспечения национальной информационной независимости.

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая Китайский институт управления и контроля провел научно-техническую экспертизу 10-гигабитного интеллектуального сетевого контроллера «Шаньсюнь». 10-гигабитный интеллектуальный сетевой контроллер «Шаньсюнь», разработанный пекинской научно-технической компанией NETSWIFT, является центральным компонентом вычислительных и запоминающих устройств. Его главная функция состоит в контроле и обработке ввода-вывода данных во время подключения устройства к сети. Как считают ведущие ученые и специалисты, этот первый самостоятельно разработанный Китаем 10-гигабитный чип-контроллер сети Ethernet промышленного класса имеет крайне важное значение в плане прекращения монополии иностранных производителей и обеспечения национальной информационной независимости.