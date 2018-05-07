Плотина в Индонезии, построенная китайской корпорацией Sinohydro Group

Джакарта , 6 мая / Синьхуа / — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.

Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.

Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.

Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.

Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.