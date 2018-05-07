Ещё
Плотина в Индонезии, построенная китайской корпорацией Sinohydro Group
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плотина в Индонезии, построенная китайской корпорацией Sinohydro Group 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.
Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.
Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.
Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.
Джакарта, 6 мая /Синьхуа/ — Величественная плотина «Джатигеде» длиной 1670 м и высотой 110 м перегородила у входа в ущелье индонезийскую реку Чиманук, воды которой стали бурными с приходом сезона дождей. Это гидротехническое сооружение в верхнем течении реки было построено китайской корпорацией Sinohydro Group, в августе 2015 года затворы плотины были опущены и начался сбор воды. Помимо выполнения ирригационных и противопаводковых функций, плотина стимулировала развитие в регионе рыболовства и туризма. Пуск гидроэлектростанции намечен на конец 2019 года.
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Туркменистана отметил значение восстановления Великого Шелкового пути Си Цзиньпин: теория Маркса по-прежнему излучает яркий свет истины /более подробно/ Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области информационной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей165
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой738
Израиль передумал и решил воевать с Ираном42
Бузова сообщила о замужестве147
Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение