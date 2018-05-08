В «Бессмертный полк» в приказном порядке

В среду, 9 мая, в Москве и других российских городах пройдет акция «Бессмертный полк». На этот раз в столице организаторы надеются на то, что в шествии примут участие более миллиона человек. Однако эта акция памяти периодически омрачается разными сообщениями о том, что людей отправляют в приказном порядке.

Один школьник из подмосковного Королева пожаловался на то, что учителя заставляют его участвовать в акции «Бессмертный полк». Он написал заявления в комитет образования города и в прокуратуру

С портретами своих родственников-ветеранов выходили на улицы еще в Советском Союзе, но по-настоящему большой масштаб и нынешнее название «Бессмертный полк» эта акция получила в 2012 году в Томске

Уже на следующий год «Бессмертный полк» прошагал в нескольких десятках городов. В столицу по крупному это мероприятие впервые провели в 2015 году. Тогда мало кто ожидал, что «Бессмертный полк» привлечет так много людей. В 2016 году начались и скандалы: фото в соцсетях с брошенными портретами, вбросы о том, что бюджетников, школьников и студентов принуждают принимать участие в шествии.

Тогда же возникли опасения, что искреннюю инициативу людей попытаются перехватить чиновники, испортив при этом саму идею. Отчасти так и вышло, говорит один из основателей томского движения «Всероссийская гражданская инициатива „Бессмертный полк“ Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев один из основателей томского движения „Всероссийская гражданская инициатива „Бессмертный полк“ „Это есть такое, да. Наиболее ретивые люди, чиновники, не только чиновники, но и руководители, желают бежать впереди паровоза. Знаю, что в одном из колледжей Томска побуждали родителей шить форму для детей и учили ходить строевым шагом для того, чтобы пройти в „Бессмертном полку“. Для чего это делается? Ну, наверное, это чисто человеческий идиотизм. Мне кажется, самый простой способ для того, чтобы ученик, молодой человек принял участие в „Бессмертном полку“ как таковом. Это, прежде всего, делается, чтобы сказать: „У нас будет классный час. Приходи и расскажи про своего дедушку. Гордись“. Тогда в этом случае все будет понятно. Не нужно никаких гимнастерок, строевых проходов. Зачастую к нам приходят: „А давайте выстроимся пошкольно“. Ну, зачем это?“

Во многих школах прошел свой „Бессмертный полк“. Детям сказали принести фотографии своих предков-ветеранов. Многие восприняли это как репетицию к шествию 9 мая. Однако это не так, рассказала Анна Мжельская. Ее дочка учится в пятом классе школы №1164 Савеловского района.

Анна Мжельская москвичка „В нашей школе в понедельник дети пришли нарядные. Во дворе школы собрали все классы с пятого по одиннадцатый, и детям рассказывали о событиях тех лет, о том, что нужно помнить подвиг своих дедов, прадедов. Потом дети почетным кругом прошли вокруг школы, неся в руках плакаты с фотографиями своих дедушек и бабушек. Празднование в школе проходило 7 мая, потому что 9 мая у нас объявлен выходным днем, и это не была никакая репетиция к большому „Бессмертному полку“, а просто обычный праздник“.

Бизнесмен и многодетный отец Максим Васильевич относится к „Бессмертному полку“, как к святому. Считает, что чтить память родных необходимо, и приучать к этому детей.

Максим Васильевич бизнесмен „У меня дед принимал участие в ВОВ, поэтому, как только я об этом узнал, в первую очередь, мне хотелось самому принять участие в этом, а также показать своим детям, чтобы они наглядно видели, что это значит: что люди чтят своих родственников. Что поразило, что очень много людей, патриотично настроенных. Я не видел там никаких принужденных людей, которых привозили на автобусах, сгоняли насильно. Я видел в глазах людей то, что это от чистого сердца“.

Сегодня у „Бессмертного полка“ несколько организаторов, сайтов и разная символика. Инициативу у первопроходцев из Томска в ряде регионов перехватили местные власти, но авторов идеи это уже не пугает. Так же, как и не пугает тех, для кого это семейный праздник. Самое большое шествие пройдет 9 мая в Москве. Организаторы предполагают, что на него придут более миллиона человек. Сбор назначен, как всегда, у метро „Динамо“ в 14 часов.