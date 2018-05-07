«Бессмертный полк» расширяет смыслы и границы 

«Бессмертный полк» — это теперь не только лишь шествие. С тех пор как в 2012 году акцию впервые провели в Томске, она стала всемирной.
Свои «Бессмертные полки» организовывают не только на пространстве СНГ, но в США, Австралии, Израиле и других странах, но самое массовое шествие, конечно же, в Москве. В прошлом году в акции приняли участие 850 тысяч человек.
То, как сделать табличку, у людей вопросов уже нет — спасибо организаторам. Они взяли на себя новую миссию — помочь россиянам узнать больше о родственниках-ветеранах. Вот что рассказала пресс-секретарь организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина:
Елена Калгина пресс-секретарь организации «Бессмертный полк — Москва» «Если даже посмотреть на запрос нашей „горячей линии“, то если до этого большинство запросов, где-то половина точно, была связана именно с шествием: как принять участие, где можно транспарант заказать, то в этом году 80-90% звонков на „горячую линию“ связано именно с вопросом „помогите установить хоть какие-то сведения о моем солдате, о моем герое“.
На сайте томского „Бессмертного полка“ есть возможность внести данные своего родственника-ветерана в специальную форму. В течение недели волонтеры ищут данные в архивах и отправляют вам то, что удалось найти. Вот что говорит один из основателей томского движения Игорь Дмитриев:
Игорь Дмитриев основатель томского движения „Бессмертный полк“ „Бессмертный полк“ необязательно означает шествие. Есть, конечно, наша поисковая работа. У нас есть небольшой отдел, это волонтеры в подавляющем большинстве. Они пытаются помочь найти солдата, где будет показан путь, как искать, каким образом искать. Как только случается какая-то заковырка, то есть где-то дальше в поиске он не может пройти, тогда в этом случае подключаются наши волонтеры. Это и историки, и поисковики. Они начинают помогать. Огромное количество людей уже нашли своих дедов и прадедов».
Из-за большого наплыва посетителей на сайте бывают сбои. Россияне публикуют истории о своих близких, которые затем появляются на главной странице проекта. Занимается поиском информации о ветеранах и Минобороны.
В 2015 году оно запустило сайт «Память народа». Ресурс позволяет увидеть сканы документов о награждении, а также дает возможность проследить весь боевой путь своего родственника. На анимированной карте отмечено место призыва, боевые операции и другая важная информация.