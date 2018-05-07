«Бессмертный полк» расширяет смыслы и границы

«Бессмертный полк» — это теперь не только лишь шествие. С тех пор как в 2012 году акцию впервые провели в Томске , она стала всемирной.

Австралии, Свои «Бессмертные полки» организовывают не только на пространстве СНГ, но в США Израиле и других странах, но самое массовое шествие, конечно же, в Москве . В прошлом году в акции приняли участие 850 тысяч человек.

То, как сделать табличку, у людей вопросов уже нет — спасибо организаторам. Они взяли на себя новую миссию — помочь россиянам узнать больше о родственниках-ветеранах. Вот что рассказала пресс-секретарь организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина:

Елена Калгина пресс-секретарь организации «Бессмертный полк — Москва» «Если даже посмотреть на запрос нашей „горячей линии“, то если до этого большинство запросов, где-то половина точно, была связана именно с шествием: как принять участие, где можно транспарант заказать, то в этом году 80-90% звонков на „горячую линию“ связано именно с вопросом „помогите установить хоть какие-то сведения о моем солдате, о моем герое“.

На сайте томского „Бессмертного полка“ есть возможность внести данные своего родственника-ветерана в специальную форму. В течение недели волонтеры ищут данные в архивах и отправляют вам то, что удалось найти. Вот что говорит один из основателей томского движения Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев основатель томского движения „Бессмертный полк“ „Бессмертный полк“ необязательно означает шествие. Есть, конечно, наша поисковая работа. У нас есть небольшой отдел, это волонтеры в подавляющем большинстве. Они пытаются помочь найти солдата, где будет показан путь, как искать, каким образом искать. Как только случается какая-то заковырка, то есть где-то дальше в поиске он не может пройти, тогда в этом случае подключаются наши волонтеры. Это и историки, и поисковики. Они начинают помогать. Огромное количество людей уже нашли своих дедов и прадедов».

Из-за большого наплыва посетителей на сайте бывают сбои. Россияне публикуют истории о своих близких, которые затем появляются на главной странице проекта. Занимается поиском информации о ветеранах и Минобороны

В 2015 году оно запустило сайт «Память народа». Ресурс позволяет увидеть сканы документов о награждении, а также дает возможность проследить весь боевой путь своего родственника. На анимированной карте отмечено место призыва, боевые операции и другая важная информация.