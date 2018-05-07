На фронт приехал на колхозном тракторе

Хабаровчанин Егор Тихонович Поличка — человек уникальный. В апреле ему исполнилось 94 года, но он по-прежнему в боевом строю. Вернее, в преподавательском. Участник Великой Отечественной войны вот уже 42 года учит уму-разуму студентов хабаровской академии физкультуры.

На фронт на тракторе

Детство Егора прошло в селе Ладомировка Воронежской области . Его отец принимал участие в Гражданской войне, домой вернулся инвалидом. Мать умерла, когда Егор успел окончить лишь три класса.

— Так батя для нас стал в одном лице и отцом, и матерью, — вспоминает Егор Тихонович. — В семье, кроме меня, было ещё два брата и две сестры. Одна из сестёр, правда, умерла от тифа ещё в детстве, а вот вторая до сих пор здравствует, живёт в Москве . Брат Яков по комсомольской путёвке отправился строить Комсомольск-на-Амуре , где, к слову, познакомился с тем самым Алексеем Маресьевым . Брат тоже потом воевал, дошёл до Кёнигсберга

Когда строился город Юности, Егор был ещё мал. Он учился в школе, помогал по хозяйству отцу. После окончания восьмилетки выучился управлять трактором и стал работать в местном колхозе. А потом грянула война. За два месяца до её начала Егору исполнилось семнадцать…

— На фронт меня не брали, я продолжал пахать землю на тракторе и очень хотел оказаться на передовой. Но как? Помог случай. В 1942 году ко мне подходят два офицера и говорят: «У нас лошадей побило, а надо на фронт орудие доставить. Помоги!». Я тут же согласился — и полный вперёд. До хутора Калач, что в районе города Лиски , добрались, и тут, у самого фронта, трактор заглох, кончилось горючее. Возник вопрос: что делать с трактором и главное, трактористом, в смысле со мной? Решили проблему просто — мобилизовали.

День Победы в Праге

Так Егор попал в пехотные войска. Война началась для него на Воронежском фронте.

— На первых порах, пришлось очень нелегко, — продолжает Поличка. — Я, по сути, пацан, опыта никакого. Хорошо, что бойцы шли на помощь. Особенно опекал меня один старший товарищ по фамилии Пантюхин. Сам он из-под Москвы, по профессии — горный инженер. Многому у него научился. Я был и оружейным в артиллерии, и противотанковое ружье носил, потом стал пулемётчиком, а уже под конец войны автоматчиком.

Поначалу часть, где оказался Поличка, защищала его родную Воронежскую область, а потом их перебросили под Сталинград, незадолго до того, как переломная битва войны завершилась победой советских войск.

— Вскоре, 23 февраля (этот день я запомнил навсегда) для наших бойцов была введена новая форма, нам выдали погоны.

Потом наступали на Харьков , освободили его, попали в окружение, отступали через тот же Харьков.

— Вот тут выяснилась удивительная вещь. Когда наступали, встречали нас в Харькове очень хорошо. А когда отступали, оказалось, что не все были нам там рады. Выяснилось, что попрятали некоторые местные немцев в подвалах, а те повылезали, и стреляли нам в спины. Потом держали оборону на Северном Донце. На одном берегу мы, на другом — немцы. Помню, они играли на губной гармошке… «Катюшу».

Потом были грандиозные танковые бои на Курской дуге.

— Мы, пехота, закопались, кто как мог, и под гусеницы я, в отличие от многих, к счастью, не попал, но всё равно был контужен, — говорит Поличка. — Хорошо, товарищи меня вытащили. Очнулся в санбате. Немного оклемался, и вновь на передовую.

Егор Тихонович также принимал участие в освобождении Кишинёва , Одессы, Польши Румынии , Чехословакии… Получилось почти как в песне: «Пол-Европы, прошагали, полземли».

— День Победы для нас наступил в Праге, — продолжает Егор Тихонович. — А потом эшелонами возвращались домой.

На Восток

Однако на этом война для Егора Поличка не закончилась. Вскоре ему был дан новый приказ — на Восток. Форсировал Большой Хинган, освобождал Порт-Артур Далянь . С войны вернулся с медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», другими наградами. Остался на Дальнем Востоке. Окончил военное училище и на протяжении ещё тридцати лет продолжал служить в частях Амурской области , Приморья, Хабаровского края . В запас уволился полковником.

— После демобилизации хотел было вернуться на родину, но так и не смог, душой к Дальнему Востоку прикипел, — говорит Егор Тихонович. — Здесь встретил свою жену, здесь родились мои дети, внуки, потом правнуки.

На гражданке долго не сидел. Предложили возглавить военную кафедру в институте физкультуры.

— Я студентам и настоящую форму раздобыл, и полевые сборы устраивал, — вспоминает он. — Много воды утекло с тех пор. Многие из моих подопечных теперь уже кандидаты и доктора наук, профессоры. Например, нынешнего ректора Сергея Галицына помню ещё совсем юным.

Егора Тихоновича так и работает в родном вузе, и на покой не собирается. Да и саму академию физкультуры разве можно себе представить без этого неугомонного и неунывающего человека?!