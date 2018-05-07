Весенний Надом у мавзолея Чингисхана

Ордос /АР Внутренняя Монголия /, 6 мая / Синьхуа / — С 5 по 6 мая народное правительство городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ организовало в туристической зоне у мавзолея Чингисхана весенний спортивный фестиваль Надом. Около 1000 человек состязались в монгольской борьбе, скачках, стрельбе из лука. (Синьхуа/Кан Вэнькуй)

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 6 мая /Синьхуа/ — С 5 по 6 мая народное правительство городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ организовало в туристической зоне у мавзолея Чингисхана весенний спортивный фестиваль Надом. Около 1000 человек состязались в монгольской борьбе, скачках, стрельбе из лука. (Синьхуа/Кан Вэнькуй)

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 6 мая /Синьхуа/ — С 5 по 6 мая народное правительство городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ организовало в туристической зоне у мавзолея Чингисхана весенний спортивный фестиваль Надом. Около 1000 человек состязались в монгольской борьбе, скачках, стрельбе из лука. (Синьхуа/Кан Вэнькуй)

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 6 мая /Синьхуа/ — С 5 по 6 мая народное правительство городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ организовало в туристической зоне у мавзолея Чингисхана весенний спортивный фестиваль Надом. Около 1000 человек состязались в монгольской борьбе, скачках, стрельбе из лука. (Синьхуа/Кан Вэнькуй)

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 6 мая /Синьхуа/ — С 5 по 6 мая народное правительство городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ организовало в туристической зоне у мавзолея Чингисхана весенний спортивный фестиваль Надом. Около 1000 человек состязались в монгольской борьбе, скачках, стрельбе из лука. (Синьхуа/Кан Вэнькуй)