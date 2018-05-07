Полицейские нашли нелегальные автостоянки во Владивостоке

В столице Приморского края проходят рейды по выявлению нелегальных автостоянок и поборов с автомобилистов. Незаконная предпринимательская деятельность пресекается правоохранителями. Об этом сообщило краевое УМВД.

По данным пресс-службы ведомства, за минувшую неделю проверены парковки на улицах Лермонтова и Сельская, а также на Народном проспекте.

Составлено три протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица… С начала 2018 года полицейскими было составлено 38 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 22 — МВД

Правоохранители напоминают жителям Владивостока , что взимание оплаты на несанкционированных автомобильных стоянках незаконно и не дает гарантий сохранности автомобиля.