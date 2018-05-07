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Полицейские нашли нелегальные автостоянки во Владивостоке
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Полицейские нашли нелегальные автостоянки во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В столице Приморского края проходят рейды по выявлению нелегальных автостоянок и поборов с автомобилистов. Незаконная предпринимательская деятельность пресекается правоохранителями. Об этом сообщило краевое УМВД.
По данным пресс-службы ведомства, за минувшую неделю проверены парковки на улицах Лермонтова и Сельская, а также на Народном проспекте.
Составлено три протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица… С начала 2018 года полицейскими было составлено 38 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 22  — МВД.
Правоохранители напоминают жителям Владивостока, что взимание оплаты на несанкционированных автомобильных стоянках незаконно и не дает гарантий сохранности автомобиля.
В Красногорске 25 апреля с неохраняемой стоянки угнали иномарку стоимостью шесть миллионов рублей.
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